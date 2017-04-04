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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۲۹

هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس؛

فرار دقیقه ۹۴ منچستر یونایتد از شکست خانگی/ لستر سیتی دوباره برد

فرار دقیقه ۹۴ منچستر یونایتد از شکست خانگی/ لستر سیتی دوباره برد

تیم فوتبال منچستر یونایتد در هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلیس مقابل اورتون از شکست خانگی گریخت اما دو امتیاز ارزشمند دیگر را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلیس سه شنبه شب ادامه یافت و در مهمترین بازی برگزار شده تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد برابر اورتون به تساوی یک بر یک دست یافت.

فیل جاگیلکا در دقیقه ۲۲ برای اورتون گلزنی کرد و زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه ۹۴ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند. منچستر یونایتد با این برد ۵۴ امتیازی شد و در رده پنجم جدول باقی ماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به این ترتیب است:

* واتفورد ۲ - وست برومویچ صفر
* لستر سیتی ۲ - ساندرلند صفر
* برنلی یک - استوک سیتی صفر
* منچستر یونایتد یک - اورتون یک

کد مطلب 3944682

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