فرار دقیقه ۹۴ منچستر یونایتد از شکست خانگی/ لستر سیتی دوباره برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلیس سه شنبه شب ادامه یافت و در مهمترین بازی برگزار شده تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد برابر اورتون به تساوی یک بر یک دست یافت.
فیل جاگیلکا در دقیقه ۲۲ برای اورتون گلزنی کرد و زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه ۹۴ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند. منچستر یونایتد با این برد ۵۴ امتیازی شد و در رده پنجم جدول باقی ماند.
نتایج دیدارهای برگزار شده به این ترتیب است:
* واتفورد ۲ - وست برومویچ صفر
* لستر سیتی ۲ - ساندرلند صفر
* برنلی یک - استوک سیتی صفر
* منچستر یونایتد یک - اورتون یک
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