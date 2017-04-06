اعلام آمادگی اردوغان برای حمایت از گزینه نظامی ترامپ علیه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل منابع خبری ترک، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه ساعتی پس از انتشار خبر احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه دولت قانونی سوریه، برای کمک به این حمله احتمالی، اعلام آمادگی کرد.

بنابر این گزارش، امشب شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پس از حادثه «خان شیخون»، گزینه اقدام نظامی علیه دولت قانونی سوریه را روی میز گذاشته است.

این گزارش می افزاید: رئیس‌جمهور ترکیه اولین شخصیت سیاسی است که به این خبر واکنش نشان داده است.

اردوغان قول داده که در صورت عملی شدن تصمیم ترامپ برای حمله به دولت قانونی سوریه، ترکیه اولین کشوری خواهد بود که از این حمله پشتیبانی می‌کند.

اردوغان در این خصوص گفته است: من از ترامپ تشکر می‌کنم و او باید به قولش عمل کند.