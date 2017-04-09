چهار کشته نتیجه بی توجهی راننده زانتیا به جلو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ١٦ شنبه در جنوب استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، گفت: بی توجهی راننده سواری زانتیا به جلو باعث تصادف این خودرو با یک دستگاه موتورسیکلت و کشته شدن ٤ نفر شد." در این تصادف همچنین یک نفر مجروح شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ٢١ جمعه در استان هرمزگان اتفاق افتاده، توضیح داد:"تصادف بین دودستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ٤٠ محور حکمی روی داده که متاسفانه ٢نفر کشته و ٢ نفر مجروح به جای گذاشته است. علت این تصادف، تجاوز به چپ راننده یکی از موتورسیکلت ها بوده است.

لرستان: تصادف پراید و وانت نیسان

تصادف پراید و وانت نیسان ساعت ٨ صبح جمعه در کیلومتر ٣٠ جاده خرم آباد-پلدختر باعث کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٤ نفر شد.علت حادثه، توجه تجاوز به چپ راننده پراید بوده است.

گلستان:تصادف سمند و هیوندا

ساعت ١٥ جمعه، تصادفی در کیلومتر ١٥ آق قلا به اینچه اتفاق افتاد که یک نفر کشته و ٣ نفر مجروح به جای گذاشت. این تصادف بین یک دستگاه سمند و سواری هیوندا اتفاق افتاده و علت آن انحراف به چپ راننده سمند بوده است.

یزد:تصادف پراید و کامیون بنز

ساعت ٤٥ دقیقه نیمه شب شنبه، راننده یک دستگاه پراید به دلیل رعایت نکردن حق تقدم با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد و باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ٣ نفر دیگر شد. این حادثه در کیلومتر٧ محور نائین-اردکان رخ داده است.

آذربایجان شرقی: تصادف کامیون بنز و پژو آردی

این بار تصادف در کیلومتر ٣٣ محور روستای گله بان بین پژوآردی و کامیون بنز اتفاق افتاد که باعث مجروح شدن ٥ نفر شد. تصادف ساعت ٢٠:٣٠شنبه روی داده است.

آذربایجان شرقی:تصادف دو پژو

ساعت یک بامداد شنبه، راننده یک دستگاه سواری پژو آردی به دلیل بی توجهی به جلو با یک دستگاه پژوی آردی دیگر برخورد کرد که منجر به مجروح شدن ٥نفر شد.این تصادف در کیلومتر١٥ محور تبریز-آذرشهر اتفاق افتاده است.

گیلان:تصادف پراید و رانا

تصادف بین رانا و پراید ساعت ٢١ جمعه، در کیلومتر١٧ جاده رودینه-انبارسر باعث مجروح شدن ٤نفر شد.علت، تجاوز به چپ راننده پراید بوده است.