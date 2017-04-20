۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

کمیسر اتحادیه اروپا:

نتیجه همه پرسی ترکیه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد

کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در گفتگویی لزوم بررسی و ارزیابی نتایج همه پرسی اخیر ترکیه را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوهانس هان» کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری اتریش ضمن تاکید بر لزوم بررسی نتایج همه پرسی اخیر در ترکیه اظهار داشت: اتحادیه اروپا مناسبات دوجانبه خود با ترکیه را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد.

وی با اشاره به نشست آتی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده با نگاه جدیدی روابط با ترکیه را مورد بررسی قرار داده و درباره آن به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. 

گفتنی است مردم ترکیه با شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی در روز یکشنبه با ۵۱/۴ درصد آراء موافقت خود را با اعمال تغییرات اعلام کردند. نظام ترکیه در این تغییرات به نظام ریاستی تبدیل خواهد شد.

تنش ها میان ترکیه و اروپا از آنجا آغاز شد که برخی از کشورهای اروپائی مانند بلژیک، آلمان و هلند اجازه سخنرانی تبلیغاتی وزرای کابینه کشور ترکیه برای جلب حمایت اتباع این کشور به رأی مثبت در همه پرسی ۱۶ آوریل را ندادند.

شقایق لامع زاده

