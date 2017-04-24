قرآن محور وحدت امت اسلامی و جهان بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی در حاشیه برگزاری سومین روز برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات بی المللی قرآن کریم در مصلی تهران، با اشاره به تاثیرگذاری برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور اظهار کرد: قرآن محور وحدت امت اسلامی بلکه جهان بشریت است و انس عمیق با قرآن قدرت ساماندهی به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی و فردی را دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری چنین مسابقات بین‌المللی قرآنی در فضای سیاسی کشور بسترساز انس عمیق با قرآن و فراهم سازی بستر اخلاقی در مسائل گوناگون است، گفت: این رویداد بزرگ قرآنی بسترسازی انس با قرآن در مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی است که به ما می آموزد باید کرامت انسان ها و آزادی آنها را در چارچوب انقلاب اسلامی رعایت کنیم و میدان را برای حضور نیروهای انقلابی و اسلامی باز کنیم.

حجت الاسلام سالک بیان داشت: مسابقات بین المللی قرآن کریم در شرایط کنونی کشور که شاهد رقابت های انتخاباتی در عرصه ریاست جمهوری و شوراهاست، نقش هدایتی در انتخاب کاندیدای اصلح دارد زیرا قرآن روی این موضوع؛ یعنی انتخاب اصلح در جامعه اسلامی صحبت کرده و انتخاب بر عهده خداست و این مردم هستند که در جایگاه حضرت حق هستند و انتخاب می کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از برگزاری چنین رویداد بزرگ قرآنی و تقویت آن، افزود: وقتی می‌گوییم بستر گسترش قرآن در سراسر کشور بلکه جهان اسلام و دنیا باشد، لذا تقویت این رویداد بر کسی پوشیده نیست که تا چه اندازه تاثیرگذاری دارد. لذا همه دستگاه‌ها باید در تقویت این فعالیت عظیم فرهنگی که در زمینه قرائت، حفظ، مفاهیم و تدبر در قرآن کار می کند تلاش کرده و حمایت کنند و ما در کمیسیون فرهنگی مجلس بر این موضوع جایگاه ویژه ای قائل هستیم.