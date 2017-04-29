به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران و دبیر هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران روند اجرایی این رویداد را طبق برنامه خواند و گفت: خوشبختانه هشتمین دوره سمپوزیوم تهران اظهار کرد: بخش دانشجویی سمپوزیوم تهران از دور سوم این رویداد برنامه ‌ریزی شد البته ما هنوز نمونه دیگری در این زمینه در سمپوزیوم سایر کشورها نداریم. امسال ۱۰ هنرمند دانشجو در کنار ۱۴ هنرمند خارجی و ۵ هنرمند ایرانی در این سمپوزیوم حضور دارند.

دبیر هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران بیان کرد: بسیاری از هنرمندان خارجی و داخلی ایده بخش دانشجویی را مثبت می دانند، ضمن اینکه این بخش نیز مورد استقبال واقع شد و دستاوردهای بسیار خوبی را نیز در پی داشت.

موسوی از رشد چشمگیر هنرمندان مجسمه ساز با متریال سنگ خبر داد و اظهار کرد: زمانی که سمپوزیوم تهران را با متریال سنگ برنامه ریزی می کردیم، در جلسه سیاست گذاری تعدادی از هنرمندان حاضر در جلسه پرسیدند که مگر ما چند هنرمند حرفه ای در زمینه مجسمه سازی با سنگ داریم که چنین سمپوزیومی را برگزار کنیم؟ پاسخ من و موافقان طرح این بود که اتفاقا با توجه به اینکه شرایط آموزش مجسمه سازی با سنگ در کشور وجود ندارد، برای تشویق شدن هنرمندان به این متریال و آموزش آنها باید به این سمت حرکت کنیم.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه ما در کشور بیش از ۷۰۰ نوع سنگ مختلف داریم که بسیاری از آنها مناسب مجسمه سازی هستند، حیف است که هنرمندان ما در این بخش تبحر و تخصص کافی را نداشته باشند این در صورتی است که یک سنگ وقتی تبدیل به مجسمه می شود، ارزش افزوده بالایی برای کشور به دنبال دارد، لذا ما در این عرصه گام برداشتیم تا جایی که امروز بیش از ۷۰ هنرمند مجسمه ساز با سنگ در کشور حضور دارند که من فکر می کنم که سمپوزیوم مجسمه سازی تهران در رشد آنان نقش چشمگیری داشته است.

موسوی در خصوص حضور سنگ گرانیت در این دوره از سمپوزیوم گفت: ما در دوره های مختلف متریال های گوناگونی را برای این بخش استفاده کردیم. در این دوره نیز صحبت هایی درباره سنگ گرانیت بود اما این سنگ به دلیل سختی بیش از اندازه اش، تجربه زیادی نسبت به سنگ تراورتن می طلبد لذا با توجه به اینکه هنرمندان داخلی ما نیز در این زمینه کم تجربه تر هستند تصمیم گرفتیم که امسال در کنار سایرین از دو هنرمند با تجربه در زمینه سنگ گرانیت دعوت کردیم تا کار را در قالب ورک شاپ برای سایر هنرمندان اجرا کنند.

موسوی توضیح داد: در این روند قرار است که هنرمندان ما از تجربه این افراد برای افزودن به دانش خود در زمینه مجسمه سازی با گرانیت استفاده کنند تا پشتوانه ای برای دوره های بعدی باشد و بتوانیم از گرانیت استفاده کنیم.

وی درباره تنوع آثار سمپوزیوم گفت: ما در هیچ دوره ای از سمپوزیوم موضوع واحدی را برای ارائه آثار انتخاب نکردیم زیرا ممکن است که این انتخاب موضوع، محدودیت هایی را در طراحی و ارائه ایده ایجاد کند که ما را از طیفی از تنوع طرح و ایده محروم کند. در واقع ما موضوع را برای اینکه هنرمندان با هر ذهنیت و ایده ای بتوانند در سمپوزیوم شرکت کنند، آزاد انتخاب کردیم به همین خاطر تنوع موجود در آثار کاملا مشهود است زیرا هر هنرمندی با خط فکری و رسم الخط و خلاقیت منحصر به خود وارد سمپوزیوم شده است. البته اگر لازم باشد و شورای سیاست گذاری تصویب کند در دوره هایی نیز شاید موضوع انتخاب کنیم.

موسوی درباره محل قرار گرفتن آثار هشتمین دوره سمپوزیوم تهران گفت: در دوره های مختلف تا امروز سیاست این بوده که از پخش شدن آثار در سطح شهر جلوگیری کنیم و آنها را در یک فضای مشخص نصب کنیم تا گذرها و باغ های مجسمه ایجاد شود و از آنها به عنوان یک فضای جذاب گردشگری برای شهروندان و توریست ها بهره ‌برداری شود؛ لذا امروز در باغ موزه قصر، پارک رازی و پارک دانشجو آثار سمپوزیوم های گذشته نصب شده است، ضمن اینکه آثار دوره هفتم نیز در بوستان حاشیه بزرگراه همت نصب شده است . برای دوره هشتم نیز بوستانی مدنظر قرار دارد که در حال رایزنی برای اجرای آن هستیم.

وی افزود: بنا داریم که هنرمندان را در یکی از روزهای سمپوزیوم به بازدید از این بوستان ببریم تا فضای نصب مجسمه هایشان را ببینند.

هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران به همت سازمان زیباسازی شهر تهران در برج میلاد در حال برگزاری است و تا ۲۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ همه روزه میزبان علاقمندان به هنر است.