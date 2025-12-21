  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

راه درمان کبد چرب مشخص شد

یک فوق تخصص گوارش و کبد، با تأکید بر تغییر بنیادین سبک زندگی برای پیشگیری و درمان کبد چرب، نسبت به شیوع بالای این عارضه در ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امید طریقت، در تشریح ابعاد بیماری خاموش کبد چرب، گفت: اگرچه این بیماری در ابتدا بی‌سر و صدا است، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند به قیمت از دست رفتن کبد تمام شود.

وی با بیان اینکه زندگی شهرنشینی و کاهش تحرک عامل اصلی این بیماری است، افزود: کبد چرب زمانی رخ می‌دهد که بیش از ۱۰ درصد بافت کبد را چربی فرا بگیرد. نکته فریبنده ماجرا اینجاست که این بیماری در مراحل اولیه کاملاً بی علامت است و فرد زمانی متوجه می‌شود که کار از کار گذشته باشد. البته علائمی مثل خستگی مزمن، درد در سمت راست بالای شکم، تهوع و لکه‌های قهوه‌ای پوستی می‌توانند زنگ خطر باشند.

وی گفت: کبد چرب یک بیماری ساده نیست، اگر این تجمع چربی کنترل نشود، به مرور باعث التهاب شدید بافت کبد، سفت شدن آن (فیبروز) و در نهایت منجر به سیروز کبدی (نارسایی کامل کبد) و حتی سرطان می‌شود که در آن مرحله، راهی جز پیوند کبد باقی نمی‌ماند.

طریقت، سونوگرافی را اولین قدم تشخیص دانست و توضیح داد: کبد چرب به سه درجه خفیف، متوسط و شدید، تقسیم می‌شود. در درجات ۲ و ۳ که آسیب جدی‌تر است، پزشک علاوه بر سونوگرافی، آزمایش‌های تکمیلی قند، چربی و آنزیم‌های کبدی را درخواست می‌کند و ممکن است برای تشخیص میزان سفتی کبد، از روش‌های پیشرفته‌تری مثل فیبرواسکن استفاده شود.

وی در خصوص درمان دارویی آب پاکی را روی دست بیماران ریخت و گفت: هیچ قرص جادویی وجود ندارد و تنها راه قطعی درمان و پیشگیری، تغییر بنیادین سبک زندگی است.

طریقت افزود: تحقیقات جدید اثر مثبت مصرف روزانه قهوه را نشان داده‌اند، اما معجزه اصلی زمانی رخ می‌دهد که فرد حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه را در برنامه خود بگنجاند، چربی‌های اشباع و کربوهیدرات را با سبزیجات و فیبر جایگزین کند و از همه مهم‌تر، مصرف الکل و سیگار را به طور کامل قطع نماید، چرا که بدون رعایت این اصول، کبد هیچ فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت.

حبیب احسنی پور

    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      6 0
      پاسخ
      خوردن غذاهای طبع سرد و خنک مفید است ماهی ها سبزیجاتی مثل خیار
    • بازنشسته فرهنگی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      برادر وقتی در سفره ما گوشت ، لبنیات ، برنج و ... نیست غیر از خورشت گوجه و نان ، آیا کبد ما هم چرب میشود؟

