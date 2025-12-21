رافائل ۲۱ بازیکن را به اردوی تیم ملی هندبال مردان فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان هفته نهم لیگ برتر هندبال، مرحله جدید اردوی تیم ملی مردان از امروز آغاز شده و تا ۷ دی ماه ادامه خواهد داشت.

این مرحله از اردو با حضور ۲۱ بازیکن در محل فدراسیون هندبال برگزار می شود که اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

علی رحیمی، میلاد قلندری، وحید مسعودی، یاسین کبیریان جو، امیرحسین فیروزبخت، رضا عزتی، شهاب صادق زاده، یونس آثاری، علی حیدریان، روح ا... عادلخانی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، علیرضا پیرزاد اهوازی، محمد سیاوشی، آرمان رحمانی، طاها شکوهی پور، محمدرضا کاظمی، امید عنایتی جو، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی

همچنین رافائل کاستیلو(سرمربی)، محسن کرباسچی(سرپرست)، مجید رحیمی زاده(مربی)، دیگو درادو گونزالز(مربی دروازه بان ها)، محمود محمودیانی(فیزیوتراپ) و متین مرادی(ماسور) اعضای کادر تیم ملی را در این اردو تشکیل می دهند.

تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت که از تاریخ ۲۶ دی تا ۹ بهمن برگزار می شود، آماده می کند.

شاگردان رافائل در این رقابت ها با تیم های ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه هستند.