به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار مرحله دوم طرح «یسنا» به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های درآمدی چهارم و پنجم واریز شود.

این طرح که مخصوص مادران باردار و دارای کودک شیرده و زیر دو سال است برای تأمین و تضمین سلامت مادر و کودک در شرایط نامساعد اقتصادی در دولت سیزدهم عملیاتی شد.

یارانه غیرنقدی یسنا در دولت چهاردهم متوقف شد. اما پس از گذشت حدود ۲ سال از این توقف، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین اعتبار و از سرگیری اختصاص این کمک هزینه معیشتی در آبان ماه خبر داد.

مرحله نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به‌همراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند.

در خصوص فاز دوم طرح برای گروه هدف دهک‌های چهارم و پنجم است که قرار است امروز مصادف با شب یلدا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر شارژ شود.

گفتنی است، طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تأمین و تا پایان سال به‌صورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی دچار چالش‌هایی است و با وجود حذف خانوار بسیاری از لیست یارانه بگیران حداقلی که دولت پرداخت می‌کرد، هنوز نتوانسته اعتبار مورد نیاز خانوارهای ضعیف و مستضعف را تأمین کند.

به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و هزینه سنگین یارانه بخش‌های مختلف از کالایی و غیرکالایی، در ادامه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار بسیاری از طبقه متوسط رو به پایین جامعه را حذف خواهد کرد.