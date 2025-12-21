  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

اعتبار مرحله دوم طرح «یسنا» واریز می‌شود؟

اعتبار مرحله دوم طرح «یسنا» واریز می‌شود؟

علی رغم اعلام واریز اعتبار مرحله دوم طرح یسنا برای دهک‌های چهارم و پنجم در ۳۰ آذر، اما تا این ساعت یارانه غیرنقدی مادران باردار و شیرده هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار مرحله دوم طرح «یسنا» به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های درآمدی چهارم و پنجم واریز شود.

این طرح که مخصوص مادران باردار و دارای کودک شیرده و زیر دو سال است برای تأمین و تضمین سلامت مادر و کودک در شرایط نامساعد اقتصادی در دولت سیزدهم عملیاتی شد.

یارانه غیرنقدی یسنا در دولت چهاردهم متوقف شد. اما پس از گذشت حدود ۲ سال از این توقف، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین اعتبار و از سرگیری اختصاص این کمک هزینه معیشتی در آبان ماه خبر داد.

مرحله نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های اول تا سوم به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به‌همراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند.

در خصوص فاز دوم طرح برای گروه هدف دهک‌های چهارم و پنجم است که قرار است امروز مصادف با شب یلدا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر شارژ شود.

گفتنی است، طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تأمین و تا پایان سال به‌صورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی دچار چالش‌هایی است و با وجود حذف خانوار بسیاری از لیست یارانه بگیران حداقلی که دولت پرداخت می‌کرد، هنوز نتوانسته اعتبار مورد نیاز خانوارهای ضعیف و مستضعف را تأمین کند.

به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و هزینه سنگین یارانه بخش‌های مختلف از کالایی و غیرکالایی، در ادامه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار بسیاری از طبقه متوسط رو به پایین جامعه را حذف خواهد کرد.

کد خبر 6696697
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      21 3
      پاسخ
      چراکالابرگ طرح یسنا برای دهک ۴ هنوز واریز نشده
      • باقر IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
        0 0
        منم دهک پنجم یسنا برای من واریز نشده
    • حاج سالار IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      16 0
      پاسخ
      متاسفانه طرح یسنا برای ما واریز نشده و در سایت وزارت رفاه هم یه شماره ۴ رقمی گذاشتن که کلا خرابه و کار نمیکنه ایمیل هم زدیم کسی جوابی نداد
    • الی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      10 1
      پاسخ
      ما دهک چهار هستیم چرا برا هم‌واریز نشده
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      10 0
      پاسخ
      با سلام منم دهکم چهاره بچم هم یه سالشه واسه منم نریختن
    • امیرعلی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      13 1
      پاسخ
      چرا گفتن واریز میشه طرح یسنا اما واریز نشده هنوز
    • رضا IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      3 0
      پاسخ
      برای ماهم که دهک 5 هستیم واریز نشده
    • امیر IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      4 0
      پاسخ
      مادهک پنج هستیم متاسفانه براماهم واریزنشده
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      1 2
      پاسخ
      ما دهک ۸ هستیم براما واریز شد
    • زهرا IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      1 0
      پاسخ
      ما دهک پنجم هستیم چرا 492کالابرگ یسنا متاسفانه واریز نشده
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چرا گفتن طرح یسنا شب یلدا دوباره به دهک یک تا۳مرحله سوم میریزن نریختن چرا سوتعذیه دخترمم ۲وسال۱۱ماهشه قطع کردن این چه وضعشه به اونایی ک سوتغذیه بودن قبلن چرا نمیریزن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها