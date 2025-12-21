  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

۸ عضو باشگاه تراکتور محروم شدند

۸ عضو باشگاه تراکتور محروم شدند

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ۸ عضو باشگاه تراکتور به دلیل تخلف در جریان دیدار با تیم پرسپولیس محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسب گزارش مقامات رسمی مسابقه بین تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از سری رقابتهای جام حذفی، تخلفاتی از سوی اکبر فرهمند، علی حسامی، ساد لیقوانی، بابک خوش زبان، حبیب ارزومند، جبرئیل غنی، اسد نوتاج، سینا فروغی منتسب به تیم تراکتور منعکس شده است.

از آنجائیکه تخلفات حادث شده عبارت از توهین و استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس، در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، نامبردگان از ورود به محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور تا اطلاع ثانوی محروم هستند و باید دفاعیات خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.

    • مصطفی آتشبار IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      44 40
      پاسخ
      خلاصه هدف اینه به هر عنوان که شده تراکتور حذف بشه در زمین بازی نشد در پشت میز
    • سعید IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      25 8
      پاسخ
      نتیجه تغییر کرد ، تموم کنید مسخره بازیاروو
    • هخامنش IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      16 20
      پاسخ
      بایداینهاراشدیداتنبیه کردفوتبال جای چنین اشخاصی نیست
      • پرسپولیس IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        3 6
        پرسپولیس محبوب قلب های پایتخت و تمام فوتبال دوستان حتی در خارج از کشور هست .
      • رسول خلیلی IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        3 3
        البته تنبیه متخلف خوبه و بنده از متخلفان طرفداری نمی کنم و استفاده از الفاظ زشت علیه آقا کریم رو محکوم می کنم اما چرا امثال جنابعالی و کلا رسانه های مختلف پارسال تو حوادث ورزشگاه آزادی دم از تنبیه و کسر امتیاز نمی زدید؟ مشکل تنبیه متخلف نیست مشکل برخورد دوگانه است با پرسپولیس نور چشمی خوب تا می کنن. حالا شبیه همون اتفاق رو همه دم از اخلاق میزنن. چرا پارسال دم از اخلاق نزدید؟ تا برخوردها دوگانه باشه این دور باطل حل نخواهد شد. چرا کسی راجع به حرکت تحریک آمیز کنعانی زادگان و کاظمیان حرفی نمیزنه؟
      • ح IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        1 1
        اینو باید به پرسپولیس هواداران نشان پارسال چقدر توهین قومیتی کردند ورزشگاه آزادی هواداران تراکتور سنگ اشیا بطری پرتاب کردند ازسکو این هم جواب پارسال بود ولی ازاین بعد باید هیچ کدومشون شروع نکنند
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      حالا حالا ها باید تاوان برد پرسپولیس رو بده هم از رسانه هم از فدراسیون هم داوران هم از کارشناسان
    • سجاد FR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      میگم این قاضی و دادگاه و عدالت تازه به قوانین ایران اضافه شده . فکر کنم تاره ۱ ماهه . قبلا نبود . در حضور زن و بچه بیراموند ۱۰۰ هزار نفر فحش کثیف دادن به ترابی و شجاع و آخر سر بازیکنان هم به قومیت فحش دادن که حکم زندان داره در قانون اساسی کشور
    • Ff IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      تا وقتی که این ساختارها فوتبال عوض نشه وضعیت همینه اگر می‌خواهید تیم تراکتور نتیجه نگیره بگید خودتونو راحت کنید
    • ح IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      4 1
      پاسخ
      پارسال در ورزشگاه آزادی هواداران پرسپولیس شروع کردند پارسال در تهران چقدر به هواداران پیروزی چقدر توهین کردند سنگ اشیا میزدند اونوقت فدراسیون کمیته انضباطی کجابود لال شده بود چقدر توهین قومیتی کردند فدراسیون کمیته انضباطی لال بودید اونوقت
    • پرستو وتراکتور IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چرا باید هشت نفر از بازیکن های تیم ما یعنی تراکتور حذف بشه نامردی هست اگه من اونجا بودم نمیزاشتم حق من رو بخورن
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تماشاگران تراکتور باشرفند دمشون گرم

