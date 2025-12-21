افت قیمت طلا و سکه در بازار ایران؛ افسار دلار کشیده شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ شاهد کاهش یکپارچه قیمت‌ها در تمامی قطعات و عیارها بود؛ کاهشی که این بار نه در واکنش به افت طلای جهانی، بلکه عمدتاً تحت تأثیر عقب‌نشینی دلار آزاد رقم خورد.

این افت قیمتی در شرایطی رخ داده که بازارهای جهانی طلا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بوده‌اند و اونس جهانی در آخرین معاملات خود در روز جمعه، با افزایش ۱۱ دلاری موفق شد تا سطح ۴۳۴۲ دلار صعود کند؛ سطحی که نشان‌دهنده تداوم انتظارات تورمی و جذابیت طلا در بازارهای بین‌المللی است.

با این حال، در بازار داخلی عامل تعیین‌کننده روند قیمت‌ها، نوسان شدید دلار بازار غیررسمی و آزاد بوده است. دلار که طی یک ماه گذشته با افزایش حدود ۲۵ هزار تومانی حتی موفق به فتح کانال ۱۳۲ هزار تومان شده بود، در معاملات امروز با اصلاح محسوس، به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت و در محدوده ۱۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

دلار نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۱۴۰۰ تومانی، معادل بیش از یک درصد افت قیمت، سیگنال کاهشی روشنی به بازار طلا و سکه ارسال کرد؛ سیگنالی که بلافاصله در قیمت‌ها منعکس شد.

افت بیش از یک‌درصدی قیمت‌ها در تمام عیارها

در بازار طلا، معاملات امروز با کاهش هماهنگ قیمت‌ها و ثبت نوسان قابل‌توجه همراه بود؛ امری که نشان می‌دهد بازار وارد فاز اصلاح پس از هیجانات افزایشی هفته‌های قبل شده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار با افت ۱.۲۲ درصدی، معادل ۱۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش، به ۱۳,۶۲۳,۰۰۰ تومان رسید.

این نوع طلا در طول معاملات امروز کمترین قیمت ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان و بیشترین نرخ ۱۳,۷۸۷,۸۰۰ تومان را تجربه کرد که بیانگر دامنه نوسان نسبتاً بالای قیمت در بازار است.

طلای ۲۴ عیار نیز هم‌راستا با بازار کاهش یافت و با افت ۱.۲۲ درصدی، معادل ۲۲۱ هزار تومان کاهش، در قیمت ۱۸,۱۶۳,۸۰۰ تومان معامله شد.

کمترین قیمت ثبت‌شده برای آن ۱۷,۹۹۸,۵۰۰ تومان و بیشترین نرخ ۱۸,۳۸۳,۵۰۰ تومان بود که حاکی از فشار فروش در سطوح بالاتر قیمتی است.

در بازار طلای عمده، مثقال طلا (آبشده) با کاهش ۱.۲۱ درصدی، معادل ۷۱۴ هزار تومان افت، به ۵۹,۰۱۲,۰۰۰ تومان رسید.

این نرخ در جریان معاملات بین کف ۵۸,۴۷۵,۰۰۰ تومان و سقف ۵۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان نوسان داشت؛ نوسانی که نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ نیز با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند.

افت پرشتاب سکه امامی؛ فشار فروش در قطعات سنگین

بازار سکه در معاملات امروز بیش از بازار طلا تحت تأثیر افت دلار قرار گرفت و کاهش قیمت‌ها در قطعات سنگین‌تر شدیدتر بود؛ موضوعی که معمولاً نشانه چرخش انتظارات کوتاه‌مدت است.

قیمت سکه تمام امامی با افت ۱.۶۴ درصدی، معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش، به ۱۴۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان رسید.

این سکه در کمترین سطح روزانه ۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان و در بیشترین نرخ ۱۴۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد که دامنه نوسان بالای آن، از تردید خریداران و فشار فروش حکایت دارد.

سکه بهار آزادی نیز کاهش ۱.۶۲ درصدی را تجربه کرد و با افت ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، در قیمت ۱۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت.

این قطعه در بازه ۱۳۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت.

در قطعات کوچک‌تر، نیم‌سکه با افت ملایم‌تر ۰.۳۹ درصدی، معادل ۳۰۰ هزار تومان کاهش، به ۷۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان رسید و بین ۷۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان تا ۷۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع‌سکه نیز کاهش ۰.۶۹ درصدی داشت و با افت ۳۰۰ هزار تومانی، به ۴۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان رسید؛ این قطعه در بازه ۴۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان تا ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان نوسان کرد.

در نهایت، سکه گرمی با کاهش ۰.۵ درصدی، معادل ۱۰۰ هزار تومان، به قیمت ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان رسید و در معاملات امروز کمترین و بیشترین قیمت آن به‌ترتیب ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان و ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان ثبت شد.

طلا استراتژیک است، اما در هر قیمتی خریدنی نیست

اگرچه بر اساس متغیرهای بنیادی، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و بسیاری از فعالان معتقدند اصلاح‌های فعلی می‌تواند ماهیتی مقطعی داشته باشد، اما آنچه امروز در بازار داخلی مشاهده می‌شود، بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی باشد، بازتاب هیجانات معامله‌گران و ترس از جا ماندن از بازار است.

در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از تقاضا احساسی و غیرتحلیلی ارزیابی می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود به بازار در این قیمت‌ها و در کوتاه‌مدت ارزنده نیست. تجربه نشان داده خریدهایی که در اوج هیجان و بدون در نظر گرفتن ریسک اصلاح انجام می‌شوند، لزومی ندارد سودی برای خریداران به همراه داشته باشند.

درست است که طلا یک کالای استراتژیک برای حفظ ارزش سرمایه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما هر قیمتی، قیمت خرید نیست و زمان ورود، به اندازه انتخاب خود دارایی اهمیت دارد.