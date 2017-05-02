هیچ برنامه ای برای معلمان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدمصطفی هاشمیطبا نامزد دوازدهمین دوهر انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه فرهنگ کارآفرینی با فرهنگ کار هماهنگ است، گفت: اگر در یک کشور، کار ارزش داشته باشد کارآفرینی هم ارزش خواهد داشت.
وی افزود: طبیعتاً این امر با تبلیغات و حرفهایی همچون اینکه به مردم پول میدهیم و یا یارانهها را سه برابر می کنیم و مردم را در رفاه قرار میدهیم که اصل آن هم دروغ است، امکانپذیر نیست.
هاشمی طبا ادامه داد: ما باید هم فرهنگ کارکردن را در کشور ترویج دهیم و هم کارآفرینان را تشویق و حمایت کنیم یعنی بدانیم کارآفرینی امری مقدس است و چون کارآفرینی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را سبب میشود و باعث جذب نیرو و تولید خواهد شد همان اقتصاد مقاومتی است.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر فرهنگ راحت طلبی و دریافتهای بدون ضابطه و تقسیم پول بین مردم را رواج دهیم این کار با فرهنگ کارآفرینی و کار در تضاد است.
هاشمی طبا درخصوص چگونگی حمایت از کارآفرینان افزود: باید کارهای اداری را برایشان مختصر کنیم و حتما مقامات ارشد کشور روزانه ارتباطهای مستقیمی با کارآفرینان داشته باشند و از این موضوع استقبال کنند چرا که در کشوری مثل کره جنوبی رئیس جمهور روزی دوبار با این قشر ملاقات دارد درحالیکه در کشور ما اینطور نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر به معلمان و قشر فرهنگی جامعه توجه خواهد کرد، گفت: همه دنبال این هستند که بگویند حقوق آنها را چقدر اضافه میکنند که این اصلا با شرایط فعلی سازگار نیست و امکان افزایش حقوق وجود ندارد.
هاشمی طبا افزود: اگر واقعا میگویند معلمی شغل پیامبران است باید احساسی پیامبرگونه داشت و ارزش برای خود قایل باشند به طوری که میدانیم این معادله با پول قابل جبران نیست.
وی ادامه داد: همه مشاغل جامعه محترم هستند و نمیتوان قشری را جدا کرد زیرا این کار درستی نیست.
هاشمی طبا گفت: دولت امکاناتی برای پرداخت دارد و بیش از آن هم نباید وعدههای بیخود به کارکنان دولت داد و کسانی که می خواهند در دولت کار کنند باید با این شرایط خود را تطبیق دهند.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص شرایط معیشتی معلمان نیز افزود: شرایط آنها مثل بقیه اقشار است شاید از بقیه هم کمی بهتر باشد البته شرایطشان عالی نیست و معلمان نباید خود را با دلالها، کاسبان و بساز و بفروش ها مقایسه کنند.
وی درخصوص اینکه آیا برنامه خاصی برای معلمان در دولت دارید، گفت: هیچ برنامه خاصی نداریم اگر کسی هم میگوید برنامه خاصی دارد بدانید یا ناآگاه است یا دروغگو.
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