به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به کردستان، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در جمع مردم کردستان اظهار کرد: امروز ما در خطه کردستان علاوه بر نیروی کار مجاهد و کارآمد، یک طبیعت بسیار ارزشمندی داریم. زمینه بسیار مناسبی برای کشاورزی، صنعت و معدن و ثروت انباشته ای در این استان وجود دارد.

وی افزود: آنچه از حقوق یاد می شود، خداوند این حقوق را داده و دولت باید از آن صیانت کند. حق زبان و حق رسم الخط را کسی به این مردم نداده است.

رییسی ادامه داد: مردم کردستان باید در سخن گفتن و مراودات زندگی بر اساس رسوم خود عمل کنند. کسی نباید منت بگذارد؛ این یک امر خدادادی است.

وی با بیان اینکه از اولین حقوق شهروندی ایجاد زمینه شعلی برای نیروهای کار است، گفت: جوان کردستانی می خواهد هم کاری داشته باشد و هم کرامت. آیا قاچاق کالا همین کولبری است یا اینکه عده ای فضای اقتصادی را با کانتینرهای خود آلوده به قاچاق می کنند؟

حقوق شهروندی در اقدام و عمل است نه حرف

رییسی ادامه داد: آیا قاچاق کالا همان چیزی است که از آن به کولبری یاد می شود یا آنچه امروز کسانی با فرار از مالیات های فراوان، انجام می دهند؟ کولبری قاچاق است یا کشتی هایی که در بنادر لنگر انداخته اند و فضا را برای کسب و کار مردم تنگ کرده اند؟

کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر ایجاد میلیونی شغل در سال گفت: دولت باید بر اساس قانون، نرخ بیکاری را از 12 درصد کنونی به 8 درصد برساند. چطور عده ای خود را در معرض رای مردم قرار می دهند اما مدام می گویند نمی شود.

وی افزود: باید برای اجرای قانون، اشتغال میلیونی ایجاد کنیم. با امکانات موجود در کشور این امر شدنی است. اگر نیمی از نقدینگی، صرف ایجاد شغل شود، دیگر بحران بیکاری نخواهیم داشت.

رییسی در ادامه با اشاره به موضوع فساد گفت: مردم هر روز در روزنامه ها شاهد تیترهایی درباره فساد هستند. اصلا بحث این دولت و آن دولت نیست. فساد، امروز فراجناحی شده است.

باید روی مساله فساد حساس بود

وی ادامه داد: دولت، وزرا و استانداران باید قبل از همه مدعی فساد باشند. باید روی مساله فساد حساس بود.

رییسی در ادامه با اشاره به موضوع تنوع اقوام و سنت ها در کشور، گفت: ما و اهل سنت دو تا نیستیم. کشور متعلق به همه ماست. سهم عزیزان ما در مدیریت کشور باید مانند بقیه بخش ها باشد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در اقدام و عمل است نه حرف. آیا مشکل ما رونمایی از حقوق شهروندی است یا در عمل به آن؟

رییسی تصریح کرد: کسی که به اداره ای می رود اما کارش انجام نمی شود یا کسی که با رشوه مواجه می شود یا پدری که از کار بیکار می شود، آیا این ها حقوق شهروندی نیست؟

وی افزود: فساد در هیچ جای کشور قابل تحمل نیست. در برخورد با فساد، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. بسیاری از مشکلات ما به دلیل کمبود منابع نیست بلکه به خاطر ضعف در مدیریت است.