برد پیت سکوتش را شکست/ پس از جدایی از جولی به درمان روی آوردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، برد پیت در اولین مصاحبه‌اش پس از جدایی از آنجلینا جولی از خیلی از مسایل پرده برداشت.

وی گفت شروع به درمان کرده و خیلی از این کار لذت می‌برد و افزود: با دو درمانگر کار کردم تا بتوانم روبه راه شوم.

این بازیگر تایید کرد که زیاد از الکل استفاده می‌کرده و ماری جوانا می‌کشیده و گفت این مساله او را از نظر احساسی از دیگران جدا کرده بود.

بازیگر نقش‌های متعدد سینمایی گفت جدایی از همسرش آنجلینا جولی فرصت بزرگ برای تغییر بود. وی افزود: نمی‌توانم از روزی که از کالج بیرون آمدم یک روز را به یاد بیاورم که چیزی ننوشیده باشم یا نکشیده باشم.

وی در ادامه تاکید کرد: واقعا واقعا خوشحالم که همه اینها را کنار گذاشتم. یعنی همه چیز را متوقف کردم.

برد پیت گفت پس از جدایی از خانواده‌اش هم مدتی به شدت الکل مصرف کرد و در این زمینه خیلی حرفه‌ای بود ولی تاکید کرد اکنون الکل را با آب میوه و آب گازدار جایگزین کرده است.

جولی در ماه سپتامبر گذشته به صورت ناگهانی مساله جدایی‌شان را اعلام کرده بود که انعکاس وسیعی در جهان ایجاد کرد. این دو دارای ۶ فرزند هستند.

پیت گفت او و جولی پس از طلاق تصمیم گرفتند مسیر نفرت تند و تیز را کنار بگذارند و با همدیگر سعی کنند تا مسایلشان را مرتب کنند و افزود به صورت دوستانه و شخصی سعی می‌کنند تا به حل و فصل مسایلشان بپردازند.

برد پیت ۵۳ ساله گفت اکنون آرامش را با کار با دست‌هایش به دست می‌آورد و با اشاره به گرایشش به مجسمه‌سازی افزود: با خاک رس، پلاستر، چوب و فلز کار می‌کنم.

او به حرفه بازیگری‌اش هم اشاره کرد وگفت: اصلا به خودم به عنوان چیزی بیش از یک بازیگر فکر نمی‌کنم. این امر بخش کمی از سال مرا به خود اختصاص می‌دهد. فیلم برای من بخش سهل الوصولی است مخصوصا برای بیان احساسات جدی. فیلم دیگر خیلی برای من تاثیرگذار نیست مخصوصا وقتی پدر باشی.

جدیدترین فیلم پیت «ماشین جنگ» نگاهی طنزآمیز به جنگ آمریکا در افغانستان است و قراراست ۲۶ ماه می اکران شود.