مسن شدن را دوست دارم/ خِرَد زیباترین چیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنجلینا جولی گفت روشنفکر بودن را خیلی جذاب می‌داند و به نظرش داشتن ذهن خلاق نهایت جذابیت است. بازیگر ۴۲ ساله که پس از سال‌ها زندگی مشترک از برد پیت جدا شد در مصاحبه‌ای با مجله «این‌استایل» گفته همیشه به سمت افرادی که منحصر به فرد و متفاوت هستند، کشیده شده است.

وی گفت: خرد زیباترین چیز است. وقتی کسی را می‌بینی که عقلی درخشان دارد، این جذاب است.

جولی اظهار کرد: این نقابی نیست که هر کسی بتواند روی چهره‌اش بگذارد. اگر ذهنی خالی یا قلبی سیاه داشته باشید، نمی‌توانید جور دیگری خودتان را نشان بدهید.

این کارگردان که مادر ۶ فرزند است درباره رسانه‌های اجتماعی هم هشدار داد و گفت که رسانه‌های اجتماعی این حس را در مردم ایجاد می‌کنند که دیگر نمی‌شود متفاوت بود.

بازیگر «خانم و آقای اسمیت» یادآور شد: دهه‌ها پیش، متفاوت بودن آن چیزی بود که واقعا می‌خواستید اما فکر می‌کنم الان بیشتر تمایل به همرهنگ جماعت بودن است ... .

جولی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد که فرزندانش خیلی در شبکه‌های اجتماعی نیستند و افزود: امیدوارم آنها فضای بیشتری داشته باشند تا بتوانند آن چیزی که می‌خواهند باشند و منتظر نمانند که به آن چیزی بدل شوند که مردم دوست دارند.

وی بر پا به سن گذاشتن هم تاکید کرد و گفت که مسن شدن را دوست دارد زیرا به معنی این است که زنده است.