چین شهاب سنگ شکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس، چین از برنامه فضایی بلند پروازانه خود پرده برداری کرده است. این کشور قصد دارد شهاب سنگی را به دام انداخته و آن را به مدار ماه بفرستد.

«یی پیجیان» مدیر و طراح برنامه «اکتشاف در ماه »در چین اعلام کرده هدف اصلی بررسی فلزات و مواد معدنی شهاب سنگ یا استفاده از آن به عنوان زیربنای ایستگاه فضایی است.

درهمین راستا او به رسانه های داخلی چین اعلام کرد نخستین گروه از فضاپیماهای جستجوگر شهاب سنگ احتمالا در ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کنند.

براساس این برنامه، فضاپیمایی سطح شهاب سنگ را هدف گرفته و چند تقویت کننده موشکی را به سمت آن پرتاب می کند. سپس آن را به مدار ماه می فرستد. همچنین روبات ها مسئولیت جستجوی مواد معدنی شهاب سنگ و ارسال آنها به زمین را بر عهده دارند.

او تخمین زده حداقل ۴۰ سال طول می کشد تا چین بتواند فناوری و زیربنای لازم برای جستجو و کاوش یک شهاب سنگ را بسازد.

با این وجود پیجیان اشاره کرد شهاب سنگ های نزدیک زمین دارای درصد زیادی از فلزات گرانبها هستند. همین امر هزینه بالا و ریسک مالی این برنامه را توجیه می کند.