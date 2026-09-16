اقدام خصمانه سوئد علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه سوئد در مسیر سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، امروز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر ایران را احضار کرده و از یکی از مقامات سفارت ایران در استکهلم خواسته است تا خاک این کشور را ترک کند.

بهانه این اقدام خصمانه سوئد علیه تهران، فعالیت‌ هایی ادعا شده که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت داشته است!

این وزارتخانه در بیانیه خود به ماهیت دقیق این فعالیت‌ها اشاره‌ای نکرد.

کنوانسیون وین، قواعد و امتیازات مربوط به هیئت‌های دیپلماتیک را تعیین می‌کند.