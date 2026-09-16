خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ تجمعات شبانه مردم یزد در ۲۰۰ شب گذشته در نقاط مختلف شهر برگزار شده و هر شب عموم شهروندان با حضور در خیابان‌ها، ضمن دیدار و گفتگو با یکدیگر و سبک نوینی از زندگی در خیابان، حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند.

این تجمعات در نقاط مختلفی از شهر یزد از جمله میدان حج، میدان معلم، باغ ملی، میدان امام علی(ع)، میدان امام حسین(ع)، محلات مختلف شهر، امامشهر، مردآباد، حسن‌آباد و میدان آزادی و بسیاری از خیابان‌های یزد برگزار می‌شود.

حضور شبانه مردم در این نقاط به یک برنامه مستمر تبدیل شده و در طول این مدت، گروه‌های مختلف مردمی در این اجتماعات حضور داشته‌اند. خبرنگار مهر نیز هر شب با حضور در چند نقطه از شهر، روایتگر این تجمعات و گفت‌وگو با حاضران است؛ تجمعاتی که به گفته حاضران، همچنان با حضور پرشور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم دنبال می‌شود.

۲۰۰ شب همراهی با نیروهای مسلح

در میان حاضران، زنان و خانواده‌هایی دیده می‌شدند که از نخستین شب‌های این تجمعات در جمع مردم حضور داشته‌اند و استمرار این حضور را بخشی از مسئولیت خود می‌دانند.

فاطمه میرشمسی، ۵۷ ساله، یکی از حاضران در این تجمعات است که می‌گوید ۲۰۰ شب از حضور مردم در خیابان گذشته است.

وی با اشاره به سابقه خانوادگی خود در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: برادرم در دوران دفاع مقدس به اسارت درآمد و هشت سال اسیر بود و من امروز نیز با این جهاد خیابانی خود را پای کار انقلاب می‌دانم.

میرشمسی حضور شبانه مردم را اقدامی برای اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح دانست و افزود: نیروهای مسلح در خط مقدم مقابله با آمریکا و اسرائیل قرار دارند و حضور مردم می‌تواند برای آنها دلگرمی باشد.

وی ادامه داد: ما به خیابان می‌آییم تا به نیروهایی که در تنگه هرمز حضور دارند نیز دلگرمی بدهیم و نشان دهیم مردم آنها را تنها نگذاشته‌اند.

این شهروند یزدی با اشاره به حضور خانوادگی خود در تجمعات گفت: در این مدت تلاش کرده‌ام هر شب در این نقطه از خیابان انقلاب حاضر باشم و در بسیاری از مواقع نیز همراه خانواده در جمع مردم حضور پیدا کرده‌ام.

حضور مادر و کودک در آغوش پای انقلاب در سنگر خیابان

مهدیه میرحسینی، بانوی ۳۲ ساله دیگری است که در دویستمین شب تجمعات، همراه دختر نوجوان خود به خیابان انقلاب آمده بود.

وی درباره انگیزه حضور خود گفت: به عشق رهبر و برای اعلام آمادگی در کنار مردم در اینجا حضور داریم و می‌خواهیم نشان دهیم مردم ایران همچنان در صحنه هستند.

میرحسینی با بیان اینکه حضور مردم در این تجمعات ادامه‌دار بوده است، افزود: ۲۰۰ شب است که مردم در خیابان حضور دارند و این حضور برای ما بیانگر ایستادگی و همراهی با نظام و رهبری است.

وی تأکید کرد: مردم ایران خود را برای ادامه این مسیر آماده می‌دانند و امیدواریم این همراهی تا ظهور امام زمان(عج) استمرار داشته باشد.

در میان حاضران، بانویی از اتباع افغانستان نیز حضور داشت که تمایلی به بیان نام خود نداشت وی که حدود ۳۲ سال دارد، درباره حضور خود در تجمعات شبانه یزد گفت: از روزهای نخست در این تجمعات حضور داشته‌ام و پیش از این نیز در میدان امیرچقماق در جمع مردم شرکت می‌کردم.

وی با اشاره به اینکه حضور خود را محدود به تابعیت نمی‌داند، اظهار کرد: برای من تفاوتی ندارد ایرانی باشم یا تبعه افغانستان؛ در کنار مردم زندگی می‌کنم و خود را نسبت به دین و سرزمینی که در آن زندگی می‌کنم مسئول می‌دانم.

این بانوی افغانستانی خطاب به نیروهای حاضر در مناطق عملیاتی و به‌ویژه تنگه هرمز نیز گفت: برای همه سربازان و نیروهای حاضر در صحنه آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم با قدرت از تنگه هرمز محافظت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: در اینجا میان اتباع و غیراتباع تفاوتی وجود ندارد و همه می‌توانند در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و از اسلام، کشور و امنیت آن حمایت کنند.

روایت ۲۰۰ شب از خیابان‌های یزد

دویستمین شب این تجمعات در یزد در حالی سپری شد که حضور خانواده‌ها، زنان و نوجوانان در نقاط مختلف شهر، از میدان‌ها و محلات تا خیابان انقلاب و این محله یعنی محمودآباد معروف به مردآباد، ادامه دارد.

گزارشگر: محدثه میرجلیلی