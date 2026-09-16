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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» در مشهد مقدس

برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» در مشهد مقدس

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی از برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای» در یازدهم آذرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین، حجت‌الاسلام حمید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این همایش با هدف بررسی و تبیین ابعاد مختلف اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید و فراهم کردن زمینه برای تولید آثار علمی و نظری در این حوزه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای این همایش افزود: «مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اربعین»، «اربعین در نسبت با بعثت، غدیر، عاشورا و جامعه مهدوی»، «اربعین، معنویت و خودسازی»، «اربعین، امت‌سازی و همزیستی مسالمت‌آمیز»، «اربعین و زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی»، «اربعین و گفتمان مقاومت»، «اربعین، رسانه، هنر و جهاد»، «اربعین، حکمرانی، مدیریت و آینده‌نگری» و همچنین «شاخص‌نگاری و فراتحلیل مؤلفه‌های اربعین در اندیشه امام شهید» از جمله محورهای این همایش است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی ادامه داد: مقالات ارسالی باید علاوه بر برخورداری از شاخص‌ها و استانداردهای علمی، به تبیین و نظریه‌پردازی پیرامون اندیشه و مبانی فکری امام شهید بپردازند و از نظر علمی و محتوایی واجد ارزش پژوهشی باشند.

احمدی با اعلام دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌عنوان آخرین مهلت ارسال مقالات گفت: پژوهشگران، استادان دانشگاه، حوزویان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مقالات خود را تا این تاریخ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

وی افزود: این همایش به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای، حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی Arbaeenconf.ir مراجعه کرده و یا از طریق پست الکترونیکی arbaeenconferences@gmail.com با دبیرخانه همایش در ارتباط باشند. همچنین شماره‌های۳۷۱۸۶۷۲۶ - ۰۲۵ و ۰۹۹۳۲۵۸۶۰۳۰ برای کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است .

برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» در مشهد مقدس

کد مطلب 6949357

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