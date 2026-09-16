به گزارش خبرنگار مهر، سه ماه پیش تیم ملی فوتبال ایران یکی از سوژه‌های مهم فوتبال جهان بود؛ زمانی که تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی راهی آمریکا شد تا در کشوری به میدان برود که در آن مقطع تهران و برخی اهداف دیگر در ایران را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده بود.

روزنامه گاردین انگلیس نوشت: ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر مصر در حالی با یک گل مردودشده و ضربه‌ای در لحظات پایانی که به تیر دروازه برخورد کرد، از صعود بازماند که برخی مقام‌های آمریکایی نیز از حذف تیم ملی ایران ابراز خوشحالی کردند. با این اتفاق، توجه بین‌المللی به فوتبال ایران نیز به شکل ناگهانی کاهش یافت.

با این حال، فوتبال ایران این هفته بار دیگر به صحنه رقابت‌های بین‌المللی بازگشت و استقلال و تراکتور، کار خود را در لیگ نخبگان آسیا آغاز کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که لیگ برتر فوتبال ایران از اواسط مرداد آغاز شده بود؛ رقابت‌هایی که تقریباً ۶ ماه پس از تعلیق در پایان فوریه و در ادامه به دلیل تداوم جنگ، به طور کامل لغو شده بود.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، درباره تأثیر جنگ بر فوتبال ایران گفت: مهم‌ترین تأثیر جنگ بر فوتبال ایران، تعلیق طولانی‌مدت مسابقات بود. ما برای ماه‌ها از فوتبال باشگاهی محروم بودیم و نه تنها بازیکنان و تیم‌ها امکان تمرین نداشتند، بلکه هواداران نیز چیزی برای صحبت کردن، کری خواندن و دنبال کردن نداشتند. ناراحت‌کننده بود که فوتبال برای چنین مدت طولانی متوقف شد و بدون شک این مسئله فوتبال و هواداران پرشور آن را تضعیف خواهد کرد.

استقلال در زمان توقف فصل گذشته لیگ برتر، صدرنشین مسابقات بود. رقابت‌ها در شرایطی متوقف شد که از ۳۰ هفته، ۲۲ هفته برگزار شده بود و آبی‌پوشان با دو امتیاز بیشتر از تراکتور در صدر جدول قرار داشتند. با مشخص شدن اینکه ادامه فصل امکان‌پذیر نیست، بحثی درباره تعیین قهرمان فصل گذشته شکل گرفت و استقلال که تاکنون ۱۰ بار قهرمان لیگ ایران شده، معتقد است باید یازدهمین قهرمانی نیز به نام این تیم ثبت شود.

بختیاری‌زاده در این باره گفت: استقلال باید به عنوان قهرمان فصل گذشته معرفی شود. صدرنشینی در جدول می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین موفق‌ترین تیم یک مسابقه در هر مقطع باشد. این چیزی است که هواداران استقلال نیز می‌خواهند.

قرار است به‌زودی درباره قهرمان فصل گذشته تصمیم‌گیری شود، اما به نظر می‌رسد بیشتر باشگاه‌ها با اهدای این عنوان مخالف هستند؛ به‌خصوص باشگاه‌هایی که تحت مالکیت شرکت‌های صنعتی قرار دارند، از جمله سپاهان و فولاد که در جریان جنگ نیز متحمل آسیب‌هایی شده‌اند.

با وجود این، استقلال فصل جدید را شروع خوبی داشته است و فوتبال ایران نیز پس از آغاز دوباره مسابقات، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. پیش از شروع فصل جدید، صحبت‌هایی درباره برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران مطرح شده بود، اما بیشتر دیدارها با حضور هواداران برگزار شده و برخی مسابقات نیز با استقبال قابل توجهی همراه بوده‌اند.

در شهرآورد تهران میان پرسپولیس و استقلال که بزرگ‌ترین مسابقه فوتبال ایران محسوب می‌شود و از نگاه بسیاری حتی یکی از مهم‌ترین دیدارهای فوتبال آسیا است، حدود ۵۰ هزار تماشاگر در شهر اصفهان حضور داشتند. ورزشگاه آزادی تهران ورزشگاه همیشگی دو تیم در حال حاضر قابل استفاده نیست؛ البته این موضوع ارتباطی با آسیب‌های ناشی از بمباران و حملات موشکی ندارد، هرچند بخش‌هایی از مجموعه ورزشی آزادی آسیب دیده است و ورزشگاه همچنان به دلیل ادامه عملیات تعمیراتی در دسترس نیست.

استقلال هنوز جام قهرمانی فصل گذشته را دریافت نکرده، اما در لیگ نخبگان آسیا نماینده ایران است و رقابت‌های این فصل را با پیروزی قابل توجه ۳ بر صفر برابر السد قطر آغاز کرد. اهمیت این پیروزی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم استقلال در این مسابقه که از نظر مقررات میزبانی برایش یک بازی خانگی محسوب می‌شد، در شهر بصره عراق به میدان رفت. باشگاه‌های ایرانی در سال‌های اخیر به برگزاری مسابقات خانگی خود در خارج از کشور عادت کرده‌اند.

بختیاری‌زاده درباره از دست رفتن امتیاز میزبانی برای باشگاه‌های ایرانی گفت: محروم شدن از امتیاز میزبانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که فوتبال ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. در هر شرایطی این فرصت از باشگاه‌های ایرانی گرفته شده است. با این حال، خوشحالیم که توانستیم السد را در بصره، شهری در جنوب عراق و نزدیک به ایران، میزبانی کنیم و تعدادی از هوادارانمان که در جنوب ایران زندگی می‌کنند نیز در ورزشگاه حضور داشتند. حدود ۸ هزار هوادار استقلال در ورزشگاه بین‌المللی بصره حضور داشتند و تلاش کردند فضایی شبیه ورزشگاه‌های تهران ایجاد کنند.

تراکتور نیز در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد. این تیم در دبی مقابل شباب الاهلی قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. تنها حدود یک هزار و ۳۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. با این حال، ساختار جدید لیگ نخبگان آسیا که به گفته گزارش، به نوعی از فرمت لیگ‌های بزرگ اروپایی و الگوی یوفا پیروی می‌کند، فرصت زیادی برای جبران یک شروع ضعیف در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، باشگاه‌های ایرانی حداقل در مرحله ابتدایی مسابقات از رویارویی با تیم‌های عربستانی دور مانده‌اند؛ موضوعی که هم از نظر ورزشی و هم خارج از زمین اهمیت دارد. حتی پیش از سال ۲۰۲۳، زمانی که باشگاه‌های ریاض و جده هزینه‌های هنگفتی را آغاز کردند، باشگاه‌های ایرانی توان رقابت مالی با آنها را نداشتند.

عربستان و ژاپن هر کدام پنج نماینده در رقابت‌های ۳۲ تیمی لیگ نخبگان آسیا دارند، در حالی که ایران به عنوان یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیا، دو نماینده در این مسابقات دارد.

بنابراین رقابت در لیگ نخبگان آسیا از جنبه‌های مختلف شرایط یکسانی برای همه تیم‌ها ندارد، اما بختیاری‌زاده امیدوار است استقلال که در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۱ قهرمان آسیا شده است، بتواند در این رقابت‌ها حضور موفقی داشته باشد.

سرمربی استقلال گفت: در شرایط فعلی هیچ تیمی در آسیا نمی‌تواند با قدرت مالی باشگاه‌های عربستانی رقابت کند. با این حال، همچنان معتقدم فوتبال ورزشی است که در طول ۹۰ دقیقه می‌توان با تلاش، اراده و کار تیمی فاصله مالی را جبران کرد. رقابت با تیم‌های آسیایی قطعاً دشوار است، به‌خصوص اینکه ما بدون حضور در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی وارد این رقابت‌ها شده‌ایم، اما تاریخ استقلال ما را وادار می‌کند که تلاش کنیم.

در بخش دیگری از گزارش به میزبانی عربستان از مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا اشاره شده است. عربستان در دو دوره گذشته از مرحله یک‌چهارم نهایی به بعد میزبان مسابقات بوده و این توافق اخیراً تا سال ۲۰۲۹ تمدید شده است.

همچنین در گزارش تأکید شده که مشکلات فوتبال ایران تنها به مسائل ورزشی محدود نمی‌شود و شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بر توان باشگاه‌ها برای جذب بازیکن، پرداخت دستمزد، فراهم کردن امکانات مناسب و حضور در مسابقات بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

با این وجود، استقلال توانسته لیگ نخبگان آسیا را با یک پیروزی ۳ بر صفر برابر السد آغاز کند و تراکتور نیز فرصت دارد در ادامه مسابقات نتایج نخستین دیدار خود را جبران کند.