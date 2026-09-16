به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، ظهر چهارشنبه اعلام کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی در بخش‌هایی از استان کرمان ناپایدار خواهد بود.

طبق این پیش‌بینی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان دور از انتظار نیست.

همچنین کارشناسان هواشناسی در خصوص وقوع بارش تگرگ و وزش تندبادهای لحظه‌ای در مناطق مستعد هشدار داده‌اند؛ از این رو با توجه به ماهیت بارش‌های این فصل، احتمال جاری شدن روان‌ آب در برخی نقاط این مناطق وجود دارد.

بر اساس اعلام هواشناسی، در سایر مناطق استان کرمان، وزش باد به عنوان پدیده غالب جوی پیش‌بینی می‌شود.