یحیی سریع: شرکت آرامکو و پایگاه هوایی عربستان سعودی را درهم کوبیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در بیانیه نیروهای مسلح یمن که از سوی یحیی سریع سخنگوی این نیروها قرائت شد، از انجام دو عملیات نظامی یکی علیه شرکت آرامکو در ینبع با دهها موشک بالستیک و پهپاد و دیگری پایگاه هوایی خمیس مشیط با چندین موشک بالستیک خبر داده شد.

در این بیانیه آمده است: دشمن جنایتکار سعودی ۱۲ سال است که همچنان به تجاوز ظالمانه و محاصره وحشیانه خود علیه کشور و مردم ما ادامه می‌دهد. این هفته دامنه حملات خود را تشدید کرده است و بیش از ۴۵۰ حمله هوایی، علیه یمن انجام داد.

یحیی سریع بیان کرد: در پاسخ به این تجاوز وحشیانه علیه کشور و مردم ما، نیروهای مسلح یمن، با یاری خداوند، دو عملیات نظامی مهم انجام دادند؛

اولین عملیات، تأسیسات آرامکو در ینبع را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به لطف خداوند، این حملات دقیق و مستقیم بودند و باعث آتش‌سوزی‌های بزرگ و ویرانی‌ گسترده شدند.

در عملیات دوم، پایگاه هوایی خمیس مشیط با چند موشک بالستیک هدف قرار گرفت و به لطف خدا، این حمله دقیق بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن به دفاع از کشور و مردم ما ادامه خواهند داد و با یاری خداوند عزوجل و با توکل بر او به دشمن جنایتکار سعودی درس های فراموش نشدنی خواهند داد.

وی بیان کرد: ما به عملیات نظامی خود در عمق خاک عربستان سعودی ادامه خواهیم داد، مراکز تجمع مزدوران سعودی را هدف قرار خواهیم داد و معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره کشور عزیزمان، تثبیت خواهیم کرد.