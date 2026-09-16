زیست شبانه در یزد؛ ۲۰۰ شب زندگی در دل خیابان برای دفاع از کیان انقلاب

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ با فرارسیدن دویستمین شب حضور مردم در میدان حج یزد، این میدان همچنان یکی از نقاط برگزاری اجتماعات شبانه شهر است؛ اجتماعی که در کنار حضور مردم، با برنامه‌های مختلف مذهبی و فرهنگی همراه شده و خانواده‌ها، جوانان و کودکان نیز در آن حضور دارند.

میدان حج از جمله نقاطی است که طی ۲۰۰ شب گذشته محل گردهمایی شهروندان بوده و در جوار مزار یک شهید گمنام، برنامه‌های مختلفی برای حاضران برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که از اقامه نماز و قرائت قرآن و دعا تا فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد.

در این اجتماعات، حاضران بر دفاع از اسلام، ایران و تمامیت و امنیت کشور تأکید دارند و حفظ تنگه هرمز را بخش اصلی از این ایستادگی می‌دانند؛ مردمی که خود را پشتیبان ولایت فقیه و رهبر انقلاب هستند و با حضور شبانه در میدان، بر تداوم همراهی خود با مسیر انقلاب تأکید می‌کنند.

حاضران در این اجتماعات خود را خون‌خواه شهید رهبر می‌دانند و تأکید دارند تا زمانی که فرمان و دستور رهبر جدید انقلاب، سیدمجتبی خامنه‌ای، را دریافت کنند، حضور خود را در میدان ادامه خواهند داد؛ حضوری که از نگاه آنان، همزمان نشانه دفاع از اسلام و ایران، حمایت از نیروهای مسلح و ایستادگی برای حفظ تنگه هرمز و امنیت کشور است.

۲۰۰ شب توسل و جهاد در جوار شهید گمنام

حسن فرقانی، ۴۱ ساله و از حاضران در اجتماع شبانه میدان حج، با اشاره به حضور همیشگی خود در شب‌های حماسه درباره استمرار حضور مردم در این میدان اظهار کرد: از زمان شهادت رهبر عزیزمان که داغ بزرگی بر دل مردم گذاشت، مردم در این میدان حضور پیدا کردند و ما نیز میدان را ترک نکرده‌ایم.

وی افزود: در کنار شهید گمنام میدان حج حضور داریم و وجود این شهید موجب شده مردم بیشتر در این نقطه جمع شوند و برنامه‌های مختلفی در جوار مزار او برگزار شود.

فرقانی با اشاره به برنامه‌های مذهبی این اجتماع گفت: برنامه‌ها از زمان غروب آفتاب و اذان مغرب آغاز می‌شود و پس از اقامه نماز مغرب و عشا، قرائت سوره‌های فتح و نصر و دعا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در دو شب از هر هفته نیز نماز استغاثه برگزار می‌شود و مردم از این برنامه‌ها استقبال می‌کنند.

میدان حج؛ محل حضور گسترده و خانوادگی مردم شهر یزد

این شهروند یزدی با اشاره به حضور خانواده‌ها در اجتماع شبانه میدان حج عنوان کرد: خانواده‌ها به اینجا می‌آیند و تلاش شده فضایی مذهبی و فرهنگی برای حضور آنها و تربیت فرزندان از این فرصت استفاده و فراهم شود.

فرقانی گفت: برای کودکان و نوجوانان برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته شده و آموزش قرآن و برگزاری مسابقات فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که در این اجتماع دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه عرصه خیابان را تا پیروزی نهایی و امر رهبر معظم انقلاب ترک نخواهیم کرد گفت: این زیست جدید در خیابان فرصتی از دل دهید بود و استمرار این برنامه‌ها باعث شده حضور شبانه مردم در میدان حج تنها به گردهمایی محدود نباشد و خانواده‌ها بتوانند ساعاتی از شب را در کنار یکدیگر و در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی سپری کنند.

وحدت؛ محور اصلی سخنان مردم در اجتماع شبانه

حجت‌الاسلام هادی مسلم‌پناه، ۳۸ ساله، نیز در این اجتماع با اشاره به هفته وحدت و میلاد امام صادق(ع)، بر اهمیت همدلی و انسجام مردم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند میان مردم اختلاف ایجاد کند، اما وحدت و انسجام می‌تواند این تلاش‌ها را خنثی کند.

مسلم‌پناه افزود: ملت ایران امروز بر پایه اشتراکات دینی و ملی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این همدلی باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: مردم با حفظ وحدت و انسجام می‌توانند در برابر مشکلات و تهدیدها ایستادگی کنند.

روایت نوجوانانه از ۲۰۰ شب حضور در دانشگاه خیابان

در میان حاضران میدان حج، زهرا، جوان ۱۸ ساله، نیز حضور داشت؛ نوجوانی که بر ادامه حضور مردم در کنار یکدیگر تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مردم ایران باید در کنار هم بمانند و اجازه ندهند اختلافات موجب فاصله میان آنها شود.

این نوجوان افزود: مردم باید برای سربلندی ایران و حفظ نظام و انقلاب در کنار یکدیگر باشند و به دشمنان نشان دهند که جامعه ایران با وجود تفاوت‌ها، در مسائل مهم کنار هم قرار می‌گیرد.

مردم حماسه‌ساز یزد از اقامه شب تا اقامه صبح در خیابان حاضرند

دویستمین شب حضور مردم در میدان حج یزد، تصویری از استمرار یک اجتماع شبانه را به نمایش گذاشت؛ اجتماعی که در آن، میدان شهری پس از غروب آفتاب به محل حضور خانواده‌ها، برگزاری نماز و دعا، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و دیدار شهروندان تبدیل شده است و مردم برای پیروزی نهایی ایران اسلامی و نابودی آمریکا و اسرائیل در جوار شهید گمنام دست به دعا و توسل می‌شوند.

این حضور ۲۰۰ شبه، از نگاه حاضران تنها یک تجمع مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از برنامه شبانه‌ای است که خانواده‌ها و نسل‌های مختلف در آن حضور پیدا می‌کنند و با همین حضور، همراهی خود با انقلاب و نظام را بیان می‌کنند.

مردم همگی با یک نوای واحد اطاعت از امر ولی را سرلوحه کار خود قرار دادند و می‌دانند سنگر خیابان مثل خط مقدم مقابله با جبهه کفر و آمریکا در تنگه هرمز حائز اهمیت است.

گزارشگر: محدثه میرجلیلی