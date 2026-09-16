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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

یزد در بهره‌وری زیرساخت‌های ثبتی در کشور پیشرو است

یزد در بهره‌وری زیرساخت‌های ثبتی در کشور پیشرو است

یزد- معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یزد را از استان‌های پیشرو در بهره‌وری زیرساخت‌های فناوری ثبتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک استان یزد، محسن طاهریان در نشست شورای اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان یزد اظهار کرد: عملکرد استان یزد نشان‌دهنده توانمندی مدیران ثبتی و وضعیت مطلوب این استان در حوزه فناوری ثبت است.

وی افزود: طی چند سال اخیر بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ثبتی استان یزد هزینه شده که نتیجه آن دستیابی به استانداردهای مطلوب فناوری بوده است.

معاون فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حرکت این سازمان به سمت حذف روش‌های سنتی گفت: فعالیت‌های ثبتی اکنون بر بستر سامانه‌ها انجام می‌شود و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز این روند را تقویت کرده است.

طاهریان، الکترونیکی شدن استعلامات، ثبت قراردادها در پلتفرم‌ها و نظارت بر مشاوران املاک را از جمله دستاوردهای اجرای این قانون برشمرد.

وی کاهش زمان ارائه خدمات به شرکت‌ها و فراهم شدن دسترسی مستقیم مردم به خدمات ثبتی بدون محدودیت زمانی و مکانی را از اهداف اصلی تحول فناورانه سازمان ثبت عنوان کرد.

کد مطلب 6949154

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