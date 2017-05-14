به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه ای به آزمایش موشکی روز گذشته کره شمالی واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: سیستم های هشدار دهنده حملات موشکی روسیه، شلیک یک فروند موشک بالستیک از سوی کره شمالی را به ثبت رسانده است؛ لیکن این اقدام روسیه را در معرض هیچ تهدیدی قرار نمی دهد.

لازم به ذکر است، پس از آزمایش موشکی پیونگ یانگ، کاخ سفید در اقدامی تحریک آمیز اعلام کرد: از آنجا که تازه ترین موشک آزمایش شده از سوی کره شمالی در نزدیکی خاک روسیه فرود آمده، انتظار می رود مسکو واکنش جدی تری نسبت به آن داشته باشد.

گفتنی است آزمایش موشکی جدید کره شمالی از منطقه «کوسانگ» واقع در شمال غربی پیونگ یانگ انجام شده است. این موشک در دریای ژاپن شلیک شده است که بین شبه جزیره کره، ژاپن و روسیه مشترک است.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» است.