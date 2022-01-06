کره شمالی از آزمایش موشک مافوق صوت خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کره شمالی اولین آزمایش موشکی خود در سال جاری میلادی را انجام داد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این آزمایش موشکی روز چهارشنبه انجام شد. طبق این گزارش، این موشک حامل کلاهک‌های جنگی مافوق صوت بود. پیونگ یانگ تاکید کرد که این موشک با دقت به هدفی در فاصله ٧٠٠ کیلومتری اصابت کرده است.

براساس اعلام رسانه‌های کره شمالی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در زمان آزمایش این موشک، در محل شلیک حاضر نبوده است.

این آزمایش پس از پرتاب موشک بالستیک جدید توسط پیونگ یانگ در اکتبر سال گذشته، اولین آزمایش موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۲ است.

پیونگ یانگ از سال ۲۰۱۸ به دنبال فشارهای بین المللی، ممنوعیت یک جانبه آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد را رعایت کرده است، اما از آن زمان تاکنون تسلیحات تاکتیکی با برد کوتاه‌تر را آزمایش می‌کند. گفته می‌شود که موشک‌های کره شمالی می‌توانند از سامانه‌های پدافند هوایی کره جنوبی فرار کنند.