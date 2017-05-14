به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای چهار وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا از صبح امروز یکشنبه در شهر دهلی نو هندوستان آغاز شده که در پایان پیکارهای وزن ۸۶ کیلوگرم، علیرضا کریمی موفق به کسب مدال طلا شد.

کریمی در فینال به مصاف عظمت دولت‌بیکوف از قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۲ بر یک پیروز شد و به مدال طلای آسیا ر سید.

علیرضا کریمی صبح امروز در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر نایریسیگا از چین را شکست داد و در دور بعد مقابل گوانگ اوک کیم از کره جنوبی با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزری رسید. او در مرحله نیمه نهایی هم مقابل اونوربات پوریجاو دارنده مدال نقره جهان از مغولستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد.