اجرای «طرح نشاط سالمندی» در پهنه غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جاویدپور معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: اولین دوره تربیت مربی بازی های نشاط سالمندی پهنه غربی پایتخت (مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۱ و ۲۲) در قالب اجرای "طرح نشاط سالمندی" به میزبانی اداره سلامت این معاونت برگزار شد.

جاویدپور با اشاره به تفاوت سبک زندگی در دوران سالمندی با دوره های سنی دیگر افزود: دوران سالمندی پایان راه نیست و سالمندان ارتباط‌ دهنده زمان گذشته، حال و آینده هستند.

وی سه اصل مهم برای حفظ سلامت و طول عمر را در زندگی هر انسان ضروری دانست و تاکید کرد: راه برخورداری از سلامت در گرو رعایت شیوه‌های صحیح زندگی همچون ورزش و فعالیت، تغذیه مناسب و داشتن روابط عاطفی-اجتماعی با خانواده و دوستان است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ در تشریح این برنامه افزود: در راستای افزایش سطح نشاط و سلامت سالمندان، "دوره آموزشی تربیت مربی" در قالب اجرای "طرح نشاط سالمندی" پهنه غربی پایتخت به میزبانی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه در مجموعه ورزشی شهرک دانشگاه تهران با حضور دبیران کانون سالمندان مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۱ و ۲۲ برگزار شد.

وی همچنین افزود: در این طرح فرامنطقه ای، تعداد۵۰ بازی سنتی و بومی برگزیده از سراسر کشور به صورت مناسب سازی شده و منطبق بر توانایی های جسمی، حرکتی و روانی گروه سالمندان طراحی و در نظر گرفته شده که نکته جالب توجه در این دوره آن است که سالمندان از انواع خلاقیت های فردی برای تنوع بخشیدن به گونه های مختلف بازی ها استفاده می کنند.

جاویدپور در پایان هدف از برگزاری "طرح نشاط سالمندی" را ایجاد طراوت، شوق زندگی، افزایش امیدواری و انگیزه زندگی در سالمندان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این طرح در سطح شهر تهران در قالب پهنه بندی جغرافیایی از سال گذشته آغاز شده و در پهنه غرب نیز به اتمام رسید.

شایان ذکر است؛ این دوره آموزشی به مدت یک هفته در مجموعه ورزشی شهرک دانشگاه تهران و با حضور مربیان مجرب برگزار شد.

برگزاری جشنواره ۱۳۷

مدیر بازرسی منطقه ۲۱ از برگزاری جشنواره ۱۳۷ -پاسخگوی همیشه بیدار- با حضور کارشناسان سامانه ۱۳۷ در دبستان هوشمند پسرانه ره پویان واقع در ناحیه دو این منطقه خبر داد.

حسین دزفولی مدیر اداره بازرسی این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: در راستای فعالیت های آموزشی و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان با سامانه مدیریت شهری، کارشناسان واحد آموزش ۱۳۷ با حضور در دبستان هوشمند پسرانه ره پویان واقع در محدوده ناحیه ۲ منطقه۲۱ اقدام به برگزاری جشنواره ۱۳۷-پاسخگوی همیشه بیدار- کردند.

دزفولی در توضیح این خبر افزود: این جشنواره با مشارکت دانش آموزان در خصوص فعالیت ها و ماموریت های مرتبط با سامانه ۱۳۷ برگزار شده و آموزش های لازم در مورد نحوه ثبت پیام در این سامانه به دانش آموزان ارائه شد و به پرسش های دانش آموزان در خصوص فعالیت های سامانه ۱۳۷ پاسخ داده شد.

گفتنی است، در پایان این جشنواره نیز مسابقه ای در بین دانش آموزان برگزار و جوایزی به رسم یاد بود به آنان اهدا شد.