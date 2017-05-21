ایجاد ائتلاف جدید/ادعا علیه حزب الله/تاکید بر منزوی کردن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در جریان اجلاس با اعراب در ریاض از سعودی ها برای برگزاری این نشست تمجید کرد.

وی در ادامه مدعی شد: هدف ما تحقق صلح، امنیت و شکوفایی در این منطقه و دیگر نقاط جهان است. این نشست در بهبود و تقویت امنیت متحدان ما نقش دارد. ما قراردادهایی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد دلار با سعودی ها امضا کردیم.باید یک اتحادی برای حل بحران های خاورمیانه و جهان تشکیل شود.

رئیس جمهور آمریکا افزود: مسلمان در مبارزه با تروریسم نقشی بزرگ دارند. برای تقویت امنیت متحدان خود که در ریاض حضور دارند، اقداماتی نظامی انجام خواهیم داد. قول داده ام که دوستی های مردم آمریکا را افزایش دهم و ائتلافات جدیدی ایجاد کنم.

وی در ادامه گفت: توافقات همکاری نظامی به ارتش سعودی کمک خواهد کرد که بیش از پیش ایفای نقش کند.

ترامپ افزود: امروز فصل جدیدی از روابط واشنگتن با ریاض آغاز می شود. دیدارهای من با ملک سلمان و ولیعهد و جانشین وی، تاریخی بود.

ترامپ مدعی شد: آمریکا به هیچ وجه تلاش نمی کند که سبک زندگی خود را بر دیگران تحمیل کند.

رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به نقش این کشور در ایجاد گروه های تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه منطقه در ژستی صلح طلبانه و خیرخواهانه ادعا کرد: جنگ علیه تروریسم دینی نیست اما این جنگ علیه جنایت ها است. زمانی که به قربانیان خشونت نگاه می کنیم، به دین آنها کاری نداریم. تروریست ها خدا را نمی پرستند بلکه بنده مرگ هستند. آمارها نشان می دهد که بیشترین قربانیان تروریسم در جهان، مسلمان هستند. این نشست آغازی برای صلح است نه فقط در خاورمیانه بلکه برای تمام جهان.

وی اضافه کرد: باید منطقه را به گونه ای جذاب برای سرمایه گذاران بسازیم. این منطقه دارای آثار دینی و فرهنگی بسیاری است.

ترامپ در پایان گفت: کشورهای خاورمیانه باید تضمین کنند که تروریست ها در این کشورها پناهگاه امنی پیدا نکنند. ما با کشورهای منطقه شراکت های طولانی داریم که در تحقق امنیت کمک می کند. میزبانی لبنان، ترکیه و اردن از پناهجویان سوری را ارج می نهیم. کشورهای مسلمان باید در مبارزه با داعش پیشرو باشند. رهبران دینی نیز باید در تشریح اشتباهات تفکرات تروریستی ایفای نقش کنند. خاورمیانه از قرن ها پیش محلی برای زندگی مسلمانان، یهودی ها و مسیحی ها بوده است.

وی در ادامه به حزب الله لبنان تاخت و مدعی شد: ما با حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی تعامل می کنیم.

ترامپ علیه ایران نیز ادعا کرد: ایران از تروریستها حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آورد. ایران به مشکلات طایفه ای دامن می زند و عامل بی ثباتی در لبنان، عراق و یمن است. دخالت های ایران ثبات سوریه را برهم زده است. با حمایت ایران اسد مرتکب جنایت علیه مردمش می شود. ما باید در راستای انزوای ایران و ممانعت از حمایت مالی این کشور از گروههای تروریستی گام برداریم.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: صلح در این جهان ممکن است از جمله صلح (سازش) میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها. قطر شریکی راهبردی و با اهمیت برای آمریکا محسوب می شود.

ترامپ همچنین اظهار داشت: طرح ۲۰۳۰ توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. باید شبکه های حمایت مالی از تروریسم قطع و از پیوستن دیگران به گروه های تروریستی جلوگیری شود. جنگ کنونی میان ادیان و تمدن ها نیست بلکه میان خیر و شر است.