مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه نسیم برگزار شد/ اعطای حکم دو مدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، قبل از ظهر امروز شنبه سیزدهم خرداد ماه ۹۶ با حضور رضا پورحسین قائم مقام سیما و مدیر شبکه ۴ و مدیران شبکه نسیم، مراسم تودیع و معارفه مدیر این شبکه برگزار شد.

با برگزاری این مراسم محمد احسانی به عنوان مدیر شبکه نسیم معرفی و از خدمات و تلاش های حسین کرمی تقدیر شد.

در ابتدای این مراسم، رضا پورحسین قائم مقام سیمای رسانه ملی ضمن قدردانی از تلاش های چندین ساله کرمی، وی را فردی مخلص، فرهیخته و رسانه شناس و آشنا با مسائل فرهنگی و اجتماعی معرفی کرد.

وی متانت موجود در طنز شبکه نسیم را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

در ادامه، پورحسین ویژگی های شخصی و حرفه ای احسانی را برشمرد و وی را فردی قابل و شایسته برای ادامه مسیر شبکه نسیم در راه موفق قبلی خود دانست و برای وی در این پست آرزوی توفیق کرد.



در این مراسم، حسین کرمی در سخنانی موفقیت های مجموعه شبکه های نمایش سیما شامل نسیم، نمایش و تماشا را مدیون تلاش های تمام همکاران خود در این شبکه ها عنوان کرد و لزوم توجه و کار بیشتر در پست جدید خود در مرکز سیما فیلم را از دلایل تقاضای خود در ترک این عنوان دانست.

کرمی همچنین احسانی را مدیری لایق برای تصدی عنوان مدیر این مجموعه شبکه ها معرفی کرد.



احسانی نیز در این مراسم با ذکر سخنانی، تجربه حضور در راس شبکه نسیم را یک تجربه ارزشمند برشمرد و نظم موجود در شبکه و توانمندی و توفیقات آن را که حاصل مدیریت قبلی آن است، ستود.

مدیر جدید شبکه نسیم پاسداشت ذخیره هنگفت این شبکه به خواسته میرباقری معاون سیمای رسانه ملی را محل توجه عنوان کرد و از عزم و اراده خود برای تعالی این شبکه در کنار سرمایه های انسانی و فرهنگی آن سخن گفت.

در پایان این مراسم حکم مرتضی میرباقری معاون رییس سازمان در امور سیما، برای محمد احسانی به عنوان مدیر شبکه نسیم و نیز حکم انتصاب حسین کرمی به عنوان مدیر مرکز سیما فیلم توسط قائم مقام سیما به آنان اعطا شد.

مدیر شبکه یک سیما، مدیرگروه اجتماعی شبکه سه سیما، مدیر طرح و برنامه و قائم مقام شبکه تهران، مدیرکل طرح و برنامه معاونت سیما، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری، مشاور و عضو شورای راهبردی شبکه سه، مدیرکل مطالعات وبرنامه ریزی راهبردی سازمان، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مسئولیت‌های پیشین محمد احسانی بوده است.