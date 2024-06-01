عرضه «فرهنگ کوچینگ» در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرهنگ کوچینگ؛ راهبردهایی برای مدیران عامل، رهبران سازمانی و متخصصان منابع انسانی» نوشته سوزان ناوِلز به‌تازگی با ترجمه یاسر خوشنویس توسط موسسه دکسا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کوچینگ یکی از تخصص‌های در حال گسترش در حوزه کسب و کار، توسعه فردی و مشاوره سازمانی است و در دهه‌های گذشته براساس تجارب فردی بسط و گسترش پیدا کرده و هنوز از بنیان نظری استواری برخوردار نیست. سوزان ناولز نویسنده کتاب «فرهنگ کوچینگ» سابقه‌ای طولانی در این‌زمینه دارد و از اعضای موسسه کوچ‌های حرفه‌ای استرالیا است. او پایان‌نامه دکترای خود را در رشته مدیریت با موضوع صورت‌بندی مفهومی کوچینگ و مدل‌سازی فرایند توسعه فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها نوشته است.

کتاب پیش‌رو که نسخه ویراسته پایان‌نامه ناولز است، به گفته مولف، گامی برای تبدیل کوچینگ به یک‌رشته دانشگاهی است. او در این‌کتاب سعی کرده، بین سرفصل کوچینگ و مدل‌ها و نظریه‌های مرسوم حوزه مدیریت سازمان و فرهنگ سازمانی ارتباط برقرار کند.

«فرهنگ کوچینگ» ۱۲ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «مقدمه»، «تحقیقات درباره کوچینگ و فرهنگ کوچینگ»، «مدل فرایندی برای توسعه فرهنگ کوچینگ»، «مرحله ۱: کوچینگ همچون مداخله»، «مرحله ۲: کوچینگ همچون کارکرد منابع انسانی»، «مرحله ۳: کوچینگ همچون ظرفیت رهبران»، «مرحله ۴: کوچینگ همچون فرهنگ»، «گذرکردن میان مراحل»، «گذار از مرحله ۱ به مرحله ۲»، «گذر از مرحله ۲ به مرحله ۳»، «گذر از مرحله ۳ به مرحله ۴».

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

ممکن است یک ارزیابی ۳۶۰ درجه انجام شود و نتایج آن پیش از شروع فرایند در اختیار کوچ قرار گیرد. پس از آن، کوچ پذیرنده را به سوی خودآگاهی و بینش هدایت می‌کند و او را در مسیر تغییرات رفتاری و عملکردی پیش می‌برد. همچنان که کوچ با پذیرنده آشنا می‌شود و نیازهای او را در می‌یابد رابطه کاری نزدیکی میان کوچ و پذیرنده شکل می‌گیرد. در آغاز، ممکن است چهار تا شش جلسه برگزار شود و درصورتی که رفتار یا عملکرد پذیرنده بهبود یابد، ممکن است جلسات بیشتری تنظیم شود؛ چرا که تغییر ذهنیت و آگاه‌شدن اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. در مرحله بعدی توسعه فرهنگ کوچینگ، این‌جلساتِ بیشتر ممکن است بر توسعه فرد متمرکز باشند. این‌جلسات دغدغه‌ها، امیدها، و رویاهای پذیرنده را روشن می‌کنند و سپس اهدافی در زمینه یادگیری و برنامه‌های اقدام برای محقق‌کردن این‌رویاها تدوین می‌شوند. برای ارزیابی موفقیت برنامه کوچینگ در یک‌دوره، برای مثال در یک‌بازه دوازده‌ماهه، ممکن است ارزیابی ۳۶۰ درجه مجددا در پایان دوره برگزار شود.

این‌کتاب با ۳۳۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۱۰ هزار تومان منتشر شده است.