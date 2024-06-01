توقیف کامیون در محور سمنان_فیروزکوه/ حرکات مارپیچ علت تخلف بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان ضمن بیان اینکه با رصد تیم کنترل تخلفات پلیس راه متوجه خودرو کامیون کشنده اسکانیا در محور سمنان فیروز کوه شدند، ابراز داشت: این خودرو با تخلف‌های پی در پی در حال عبور از این محور بود.

وی افزود: سرعت بیش از حد، انجام حرکات مارپیچ، تجاوز و انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز از تخلفات این راننده بوده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه خودرو تریلی توقیف شد، ابراز داشت: برای گواهینامه این فرد متخلف نیز نمره منفی درج شده است.

بزرگی ضمن بیان اینکه با تخلفات حادثه ساز به طور جد برخورد می‌شود، تصریح کرد: هدف از این اقدام حفظ امنیت رانندگان قانونمند است.

وی افزود: برخورد با رانندگان دارای تخلفات حادثه ساز و افرادی که جان دیگران را تهدید می‌کنند در دستور کار پلیس راه است.