جان برنساید شاعر و نویسنده اسکاتلندی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جان برنساید که بیش از ۳۵ سال فعالیت حرفهای داشت و یکی از تنها سه شاعری بود که هر دو جایزه معتبر شعر بریتانیا را برای یک کتاب دریافت کرد، از دنیا رفت. این نویسنده اسکاتلندی و خالق کتابهای «استخوان گربه سیاه» و «رقص پناهندگی» پس از یک دوره کوتاه بیماری در ۶۹ سالگی درگذشت. ناشرش تایید کرده است که او ۲۹ می از دنیا رفت.
اگرچه برنساید بیشتر برای شعرهایش شناخته میشود، اما وی به اشکال مختلف، از داستان گرفته تا خاطرات، در طول زندگی حرفهای خود که بیش از سه دهه را دربرگرفت، خلق کرد. سال ۲۰۱۱ او برنده جایزه تیاس الیوت و جایزه فوروارد برای مجموعه شعری «استخوان گربه سیاه» شد، که او را به یکی از سه شاعری بدل کرد که هر دو جایزه معتبر شعر بریتانیا را برای یک کتاب برنده شد. (دو چهره دیگر شامل تد هیوز و شان اوبراین بودند). سال پیش او برنده جایزه دیوید کوهن شد که برای قدردانی از مجموعه آثار یک نویسنده اهدا میشود.
رییس داوران جایزه دیوید کوهن درباره برنساید گفت: او حداقل ۳۵ سال است که هر نوع کتاب قابل تصور و حتی برخی انواع غیرقابل تصور را خلق میکند و با زبانی بسیار زیبا، پرقدرت و پر ازغزل و حقیقت، طلسم میکند. وی افزوده بود: اندوه، درد، وحشت و خشونت زیادی در کار او نهفته و وی نویسندهای قوی برای روایت کردن گوشههای تاریک ذهن انسان است؛ اما به مسایل بامزه و عمیقاً انسانی هم میپردازد.
برنساید که سال ۱۹۵۵ در دانفرملاین به دنیا آمد، پس از تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی و اروپایی در کالج هنر و فناوری کمبریج، چند سالی به عنوان تحلیلگر و مهندس نرم افزار در صنعت کامپیوتر کار کرد و پس از آن یک نویسنده تمام وقت شد.
او اولین مجموعه شعر خود با عنوان «حلقه» را سال ۱۹۸۸ و جدیدترین مجموعهاش را با عنوان «ویران کن، شکوفا شو» سال ۲۰۲۴ منتشر کرد. آثاراین نویسنده از غزلیات تا نوشتههای به شدت شخصی را در بر میگرفت. وی در کتاب خاطراتش با عنوان «دروغی درباره پدرم» و «بیدار شدن در تایتاون» از تجربهاش در زندگی با پدری بدسرپرست و الکلی میگوید. وی خودش هم مدتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل دست و پنجه نرم کرد و سال پیش از ضعفش در زندگی در آمادگی برای وابستگی به مسایل اعتیادآور گفت.
برنساید که ابتدا در دانشگاه داندی درس میداد، پس از مدتی استاد دانشگاه سنت اندروز شد. زندگیهای مختلف او بهعنوان شاعر، نویسنده و دانشگاهی در کتاب وی «موسیقی زمان» که سال ۲۰۱۹ منتشر شد و تاریخ شعر قرن بیستم را روایت کرده، گرد آمده است.
نیک بارلی، مدیر مرکز ملی شعر، در واکنش به خبر مرگ برنساید، در توییتی، این شاعر را «گاهی خیرهسر و همیشه الهامبخش» توصیف کرد و نوشت: چه خسران بزرگی برای دنیا...
«گنگ محل» و «چیزی شبیه خوشبختی» از جمله کتابهای این نویسنده است که به فارسی ترجمه و منتشر شدهاند.
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