به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نمایشنامه‌نویسی نغمه ثمینی به زودی و طی روزهای آینده، در موسسه مطالعاتی پرسش برگزار می‌شود. مخاطبین این کارگاه، کسانی هستند که دارای تجربه نویسندگی و کار در حیطه نمایشنامه نویسی و تاتر هستند.

این کارگاه در ۱۲ جلسه و قالب سه دوره ۴ جلسه ای برگزار می شود و مخاطبین آن به عنوان دانشجویان این دوره موظف به ارائه کار با متد موردنظر مدرس و در زمان مشخص شده هستند.

در این کارگاه دانشجویان طی ۴ جلسه با بنیان‌ها واصول نظری و تکنیکی نمایشنامه نویسی آشنا خواهند شد و مدرس مولفه‌های موردنظر در راستای نگارش نمایشنامه ای استداندارد را به آن‌ها آموزش خواهد داد. سپس در چهار جلسه دوم که به صورت غیر حضوری خواهد بود متن‌های نوشته شده مخاطبین توسط مدرس مورد ارزیابی واقع شده و مشکلات احتمالی و نظرات او توسط مخاطبین در روند کار اعمال خواهد گردید. در نهایت و در دوره سوم دانشجویان اقدام به ارائه کارهای خود در کلاس خواهند کرد و نمایشنامه‌های به نگارش در آمده در طول دوره مورد ارزیابی نهایی واقع می گیرند.

علاقمندان برای شرکت در این دوره باید تا تاریخ ۲۵ خرداد رزومه کاری خود را برای بررسی به صندوق پستی الکترونیکی موسسه پرسش به نشانی porsesh.institute@gmail.com ارسال کنند.

به این ترتیب، موسسه پرسش با همکاری ثمینی از میان رزومه‌های ارسال شده اقدام به انتخاب تعداد محدودی دانشجو برای شرکت در این کارگاه خواهد کرد و نتیجه را تا تاریخ ۱ تیر اعلام خواهد کرد.

برخی از متقاضیانی که به دلیل رزومه خود امکان شرکت در این کارگاه را به صورت هنرجو پیدا نمی کنند، می توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت کنند. ناظرین امکان انجام کار عملی و شرکت در برنامه‌های کارگاهی را ندارند ولی می توانند در تمام مدت کارگاه حضور داشته باشند و در جریان چگونگی پیشرفت دوره قرار گیرند.