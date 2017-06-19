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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

باشگاه پرسپولیس مدعی شد:

استقلال برای خرید شجاعیان ۶۰۰ میلیون نقد و سه چک داده است

استقلال برای خرید شجاعیان ۶۰۰ میلیون نقد و سه چک داده است

باشگاه پرسپولیس مدعی است استقلال برای جذب داریوش شجاعیان ۶۰۰ میلیون نقد و سه چک به باشگاه گسترش فولاد پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش شجاعیان هافبک فصل گذشته تیم گسترش فولاد تبریز که طی هفته های گذشته مدعی شده بود از استقلال و پرسپولیس پیشنهاد دارد، سرانجام شب گذشته با دریافت رضایتنامه توانست راهی استقلال شود.

مبلغ رضایتنامه این بازیکن را باشگاه استقلال پرداخت کرد تا شجاعیان یکی از گرانترین بازیکنان نقل و انتقالات لقب بگیرد.

با این حال باشگاه پرسپولیس هم به دنبال جذب شجاعیان بود ولی طبق اعلام مدیرعامل باشگاه گسترش، مبلغ پیشنهادی پرسپولیس پایین بود تا در نهایت استقلال پای پرداخت پول رضایتنامه این بازیکن را امضا کند.

محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در تازه ترین اظهارات خود نحوه پرداخت پول رضایتنامه شجاعیان توسط باشگاه استقلال را اعلام کرد! ترکاشوند در این خصوص به رادیو تهران گفت: متاسفانه مسئولان گسترش حرف را برعکس کردند و گفتند که ما پول بیشتری می‌دهیم. من می‌دانم که باشگاه  استقلال برای دریافت رضایتنامه شجاعیان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب ۶۰۰ میلیون نقد و ۳ چک ۳۰۰ میلیونی به باشگاه گسترش پرداخت کرده است.

کد مطلب 4008870

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