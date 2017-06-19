وقوع تصادف منجر به انفجار در نزدیکی کاخ الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، پلیس پاریس با خبر دادن از تصادف یک دستگاه خودرو سواری به ون پلیس در پاریس از حضور مردم در محدوده خیابان «شانزه لیزه» این شهر جلوگیری کرد.

گفته می شود این حادثه که بر اثر آن خودرو برخورد کرده به ون پلیس منفجر شده، هیچ خسارت جانی در بر نداشته است.

این تصادف دقیقا در خیابان منتهی به کاخ الیزه پاریس یعنی محل استقرار رئیس جمهوری فرانسه رخ داده است.

با پخش شدن این خبر توسط شهروندان در شبکه های اجتماعی، پلیس فرانسه همچنین در پیام توئیتری خود از مردم خواسته تا در حوالی محل وقوع تصادف تجمع نکنند.

یک منبع پلیس نیز در خصوص این تصادف اعلام کرد که راننده حادثه دیده همچنان بیهوش است.

پلیس هنوز جزئیاتی در این خصوص اعلام نکرده که آیا این تصادف به عمد انجام شده و یا تنها یک تصادف ساده خیابانی بوده است.

این در حالی است که برخی منابع از بازداشت راننده خبر دادند و اعلام کردند که تدابیر امنیتی در محل از بیم حوادث پس از آن به عمل آمده است و اینکه اعلام کردند این برخورد عمدی بوده است.

عبدالله دوم پادشاه اردن عصر امروز در پاریس خواهد بود.

این در حالی است که پلیس فرانسه از کشف سلاح کمری و کلاشینکوف در خودرو فرد مهاجم خبر داد.

وزارت کشور فرانسه به کشته شدن عامل این حمله اشاره کرد.