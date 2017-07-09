فعالیت «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان» مستمر خواهد بود

ژاله فرامرزیان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آینده فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابتدا پیشنهاد آغاز فعالیت را به شورای عالی اصلاح طلبان داد اما یکی از عناوینی که در این دوره بر اساس اساسنامه ای که برای شورای عالی تدوین کردیم، ادامه فعالیت مداوم بوده است.

وی افزود: در آیین نامه و اساسنامه شورای عالی اصلاح طلبان که ابتدا توسط اعضا تنظیم و سپس تصویب شد، این عنوان قید شد که این شورا باید فعالیت مستمر داشته باشد؛ در همین باره کمیته چهارم یا کمیته برنامه های راهبردی، مسئول بررسی و رسیدگی به نحوه تداوم فعالیت و سازوکارهای لازم بود.

فرامرزیان درباره نقش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تداوم یا عدم تداوم فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان تصریح کرد: شورای عالی اصلاح طلبان، مرجع دیگری است که در حال بررسی و ارزیابی بوده تا ادامه فعالیتش را با رفع نقایص داشته باشد.

وی در همین باره افزود: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از ابتدا پیشنهاد تشکیل شورای عالی اصلاح طلبان را داد و همواره یکی از وظایف خود را بررسی روند فعالیت احزاب در این شورا دانسته است.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین از تایید استمرار فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان از سوی «رئیس دولت اصلاحات» به شرط رفع نقایص خبر داد.

گفتنی است احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت و از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آینده فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته بود: «من معتقدم که ماموریت شورای عالی اصلاح طلبان تمام شده و باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد. باید کمیته ای برای بررسی نقدها و اشکالات تشکیل شود؛ در این کمیته به هیچ وجه نباید ذی نفعان حضور داشته باشند. این کمیته باید گزارش کار خود را به شورای هماهنگی بدهد و پس از آن شورای هماهنگی تصمیم می گیرد که آن را ادامه بدهد یا اینکه سازوکار دیگری طراحی کند.»