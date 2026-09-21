تیراندازان ایران در تفنگ ۱۰ متر فینالیست نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابتهای تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر آقایان در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۶۲۸/۹ امتیاز و تنها ۰/۶ امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. پوریا نوروزیان با ۶۲۶/۵ امتیاز هجدهم شد و هادی غرهباقی با ۶۲۵/۳ امتیاز در جایگاه بیستم قرار گرفت. همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غرهباقی با ۱۸۸۰/۷ امتیاز در بین ۱۳ تیم پس از چین، هند، کره جنوبی و اندونزی در جایگاه پنجم ایستاد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی، به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارند. رقابتهای تیراندازی سهشنبه ۳۱ شهریور در تفنگ ۱۰ متر میکس پیگیری میشود. امیر محمد نکونام و شرمینه چهلامیرانی نمایندگان کشورمان در این بخش خواهند بود.
سه نماینده ایران در رقابت های تیراندازی تفنگ ۱۰ متر بازی های آسیایی از صعود به فینال بازماندند. در بخش تیمی هم ایران پنجم شد.
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