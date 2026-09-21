به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که نزدیک به نیمی از نمونه‌های جمع‌آوری‌شده از سگ‌ها و گربه‌ها در ده‌ها کشور، حاوی سویه‌هایی از باکتری «کلبسیلا پنومونیا» با سطح بالایی از مقاومت به آنتی‌بیوتیک بوده‌اند.

به گفته محققان، کلبسیلا- باکتری‌ای که در مدفوع انسان یافت می‌شود- می‌تواند باعث ذات‌الریه (پنومونی)، سپسیس (عفونت خون) و عفونت‌های دستگاه ادراری شود.

«استیون فوردهام»، محقق ارشد این مطالعه و مدرس علوم زیستی در دانشگاه بورنموث بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه به ما نمی‌گوید که حیوانات خانگی ما را بیمار می‌کنند، اما نشان می‌دهد که سویه‌های باکتریایی بسیار نزدیک به هم را می‌توان هم در حیوانات و هم در انسان‌ها یافت.»

برای انجام این مطالعه، محققان ۷۱۲ نمونه کلبسیلا را که از سگ‌ها و گربه‌های خانگی در ۲۵ کشور جمع‌آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کردند و آن‌ها را با بیش از ۳۸ هزار نمونه انسانی از همین باکتری مقایسه نمودند.

حدود ۸۷ درصد از نمونه‌های کلبسیلای گرفته‌شده از حیوانات خانگی متعلق به سویه‌هایی بود که در انسان‌ها نیز شناسایی شده‌اند؛ هرچند محققان تأکید کردند که این امر به تنهایی ثابت نمی‌کند که باکتری بین حیوانات خانگی و صاحبانشان منتقل می‌شود.

تحلیل‌های ژنتیکی همچنین نشان داد که حدود ۴۳ درصد از باکتری‌های کلبسیلای جمع‌آوری‌شده از حیوانات خانگی در ۲۳ کشور، نسبت به حداقل یک نوع آنتی‌بیوتیک مقاوم شده بودند.

این مطالعه نشان داد که از میان آن نمونه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، حدود ۸۰ درصد از نمونه‌های گربه‌ها و ۵۶ درصد از نمونه‌های سگ‌ها، نسبت به چندین دارو مقاومت داشتند.

یک سویه خاص به نام ST۱۴۷ موجب نگرانی شد. این سویه مقاوم به چند دارو، در نمونه‌های گرفته‌شده از سگ‌ها، گربه‌ها و انسان‌ها شباهت زیادی به هم داشت و در برخی موارد، از نظر ژنتیکی تقریباً یکسان بود.

محققان در مقاله خود نتیجه‌گیری کردند: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که حیوانات خانگی می‌توانند ناقل عفونت های مقاوم به چند دارویی باشند که از نظر بالینی حائز اهمیت بوده و با موارد یافت‌شده در انسان‌ها همپوشانی و شباهت نزدیکی دارند.»