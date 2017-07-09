به گزارش خبرنگار مهر، امیر بنی کریمی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گلستان اظهار کرد: با اجرای طرح تامین سوخت بر اساس پیمایش در کشور، مصرف سوخت حمل و نقل سنگین در گلستان ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه گلستان رتبه سوم کشور در اجرای این طرح را داراست از اجرای فاز دوم این طرح از پاییز امسال خبر داد.

نصب GPS بر روی خودروهای درون شهری گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گلستان ادامه داد: این طرح با نصب GPS بر روی خودروهای درون شهری از پاییز امسال به اجرا گذاشته می شود.

وی از اجرای طرح سوخت مرزی از پایان سال ۹۳ در گلستان خبر داد و تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ در راستای اجرای این طرح ۲۷ هزار خودرو کنترل شد.

بنی کریمی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۶ کامیون در مرزهای گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گلستان هم اکنون ۲۰ هزار خانوار گلستانی از نفت سفید استفاده می کنند و بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی سهمیه بگیران عمده در استان هستند که امیدواریم با گاز دار کردن آن ها و برقی کردن چاه های آب شاهد کاهش مصرف فراورده های نفتی در استان باشیم.