مرکز زیست پزشک دهنوی خنداب توسط وزیر بهداشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر دو روزه خود به استان مرکزی که از شامگاه روز یکشنبه آغاز شده، صبح دوشنبه در شهرستان خنداب حضور یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خنداب از بیمارستان مهر این شهرستان بازدید کرد.

قاضی زاده همچنین در مرکز درمانی روستای دهنوی خنداب حضور یافت و مرکز زیست پزشکی آن را که به مساحت ۸۷ مترمربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات حوزه سلامت ساخته شده مورد بهره برداری قرار داد.

گفتنی است بیمارستان مهر خنداب هم اکنون ۳۲تختخوابی است که با شرایط موجود ظرفیت استقرار ۶۴ تخت بیمارستانی را دارد. این بیمارستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ساخته شده و در حال حاضر فقط اورژانس این بیمارستان فعال است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان مهر خنداب و در پاسخ به گلایه ساکنان شهرستان نسبت به تاخیر در راه اندازی آن، بر تسریع در راه اندازی و تجهیز وسایل مورد نیاز این مرکز درمانی تاکید کرد و در این رابطه قول مساعدت داد.

مرکز زیست پزشکی روستای دهنو خنداب نیز هم اکنون دو پزشک دارد و خدمات سرپایی انجام می دهد. قابل ذکر است روستای دهنو هفت خانه بهداشت و هشت روستای اقماری دارد که یک هزار و ۸۸۸ نفر جمعیت را شامل می شود.