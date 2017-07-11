۱۹۵ کیلوگرم موادمخدر در استان مرکزی توقیف شد/ دستگیری ۳ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: روز گذشته در سه عملیات پلیس استان مرکزی موفق به کشف ۱۹۵ کیلوگرم مواد مخدر شد.

وی افزود: در یکی از این عملیات ها ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمین از فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر که در سطح کشور فعالیت گسترده ای داشت مطلع شده و بلافاصله برنامه ریزی عملیاتی لازم برای دستگیری این فرد آغاز شد.

عزیزی ادامه داد: با آغاز تحقیقات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمین، فرد مورد نظر که در حال جابجایی یک محموله بزرگ مواد مخدر بود، در شهرستان الیگودرز شناسایی و مشخص شد که قاچاقچی مذکور با یک دستگاه خودروی سواری در حال انتقال موادمخدر به مرکز کشور است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: بلافاصله تیمی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمین با هماهنگی دستگاه قضایی به محل عبور محموله مواد مخدر اعزام و موفق شدند خودروی مورد نظر را شناسایی و متوقف و در بازرسی از آن ۷۶ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

عزیزی یادآور شد: در عملیاتی دیگر نیز ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دلیجان در تحقیقاتی، از تردد یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر به مرکز کشورمطلع شده و بلافاصله با اعزام تیمه های عملیاتی، پس از گذشت ساعاتی موفق به شناسایی خودروی مورد نظر و متوقف کردن آن در محور دلیجان - اصفهان شدند.

وی اظهارداشت: در این عملیات ۶۹ کیلو تریاک که به گونه ای ماهرانه در داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: در سومین عملیات نیز که توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خنداب صورت پذیرفت، ماموران انتظامی موفق شدند از یک توزیع کننده مواد مخدر در یکی از روستاهای این شهرستان ، ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این عملیات ها سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.