۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان کشف شد

سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک دستگاه سواری پژو حامل مواد مخدر را در یکی از محورهای مواصلاتی استان شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۱۲ کیلو انواع مواد افیونی که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تصریح کرد: در این عملیات ۲ متهم نیز دستگیر که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.