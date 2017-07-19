به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، در مراسمی که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ با حضور روسای هیأتهای کشتی سراسر کشور، مدیرعامل بانکپاسارگاد و جمعی از مدیران این بانک برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: از دکتر قاسمی و همکارانشان در بانکپاسارگاد، به دلیل زحمات بسیاری که برای ورزش ملی کشور کشیدهاند، قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به ساخت آکادمی کشتی توسط این بانک ادامه داد: این اقدام ارزشمند نیز نتیجه دلسوزی و حمایت بانکپاسارگاد از کشتی بود که شایسته سپاسگزاری خالصانه است.
رئیس فدراسیون کشتی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر روسای هیأتهای کشتی استانها تصریح کرد: رییسان هیأتهای کشتی استانها، بار سنگین پرورش استعدادهایی را میکشند که مردم ما به هر کدام از آنها میبالند و افتخار میکنند. ما نتیجه کار این عزیزان را در تیمهای ملی میبینیم و شاید در نتایجی که حاصل میشود هیچگاه نام این مدیران شایسته که مسئولیت حمایت و پرورش و کمک به حضور قهرمانان ملی ما را در سطوح بینالمللی دارند، برده نشود.
کار بزرگ بانکپاسارگاد در حمایت از کشتی، به یادماندنی است
علیاصغر ثمربخش پیشکسوت کشتی و رئیس هیأتکشتی استان مازندران ضمن تشکر از دکتر قاسمی برای انجام اقدامات مؤثر و ارزشمند در حمایت از کشتی کشور، این کار بزرگ را به یادماندنی و بینظیر خواند و گفت: پس از سالها توقع و انتظار کشتی ممکلت که همیشه بهعنوان ورزش اول کشور تلقی میشد اما دیده نمیشد، با تلاش دکتر قاسمی و همکارانشان، کاری بزرگ در کشتی کشور رقم خورد.
وی ادامه داد: بنده پس از گذراندن ۵۰ سال در عرصه کشتی، چنین حمایتی را از این ورزش ملی ندیدهام. واقعیت این است که حاصل خدمتی که بانکپاسارگاد برای ورزش کشتی انجام داد، همین موفقیتهایی است که برای مردم و کشور ما اتفاق افتاد.
رئیس هیأتکشتی استان مازندران خطاب به دکتر قاسمی اظهار داشت: امیدواریم این کمکها استمرار داشتهباشد. بیشک سرمایهای که برای کشتی کشور به یادگار گذاشته شدهاست، به دست توانمند شما و همکاران گرانقدرتان محقق شدهاست. به خود میبالیم که امروز کشتی به چنین جایگاهی رسیدهاست که نگاه ویژهای به آن میشود.
جوانان ما در ورزش کشتی، سرمایههای اجتماعی کشور هستند
مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد با بیان این مطلب که هم اکنون خانواده کشتی با خانواده بانکپاسارگاد به نوعی یک خانواده شدهاند، گفت: تشکر قلبی خود را به عنوان یک هموطن نثار شما میکنم برای آنکه این افتخارات را برای تاریخ میهن اسلامی ما و برای مردم ما که عاشق کشتی هستند، رقم زدهاید. آنچه در سکوهای قهرمانی حاصل میشود، محصول تلاشهای شما عزیزان است.
وی با اشاره به نقش مؤثر رسول خادم در موفقیتهای فدراسیون کشتی ادامه داد: جا دارد واقعا از تدابیر فدراسیون که در این سالها، یکی از انگیزههای اصلی ما ورود به این صحنه است، یاد کنم. به گواه صاحبنظران، دوره مدیریت رسول خادم در فدراسیون، با هیچکدام از دورههای پیش از آن قابل مقایسه نیست. در درجه اول اخلاق، روحیه پهلوانی و جوانمردی ایشان که تحسینبرانگیز است. در درجه بعد روحیه مسئولیتپذیری و دلسوزی ایشان برای کشتی کشور است.
مدیرعامل بانکپاسارگاد افزود خاطرم است در مسابقات بوداپست بود که شاهد بودم دکتر خادم بسیار سراسیمه و ناراحت، نگران وضعیت کشتی بود. واقعا اگر این روحیه و احساس مسئولیت ایشان نبود ما متوجه مساله نمیشدیم. این حقیقت است که در بانکپاسارگاد ما در مورد اموال مردم تصمیم میگیریم. اگر قرار است این اموال برای جایی هزینه شود، باید دلیل، توجیه و نتیجه داشتهباشد. این انگیزه دکتر خادم، یکی از سرمایههای اصلی کشتی و فرهنگ پهلوانی کشور است که باید قدر آن را بدانیم و خدا را شاکر باشیم.
وی خطاب به روسای هیأتهای کشتی افزود: شما مرد میدان هستید و ما در کنار گود ایستادهایم و نظاره میکنیم. میبینیم که چگونه این جوانان ما به امید آنکه برای مردم ایران لبخند ایجاد کنند، به میدان میروند. این در حالی است که میدانیم آن جوان آبروی خود را بر کف گذاشتهاست و به میدان میرود. این سرمایهی اجتماعی بزرگی است برای ملت ایران. شما عزیزان هم که استاد این جوانان هستید، از سنین جوانی، خود را وقف کشتی کردهاید و امروز هم فرزندان خود را به میدان میفرستید که این سرمایهی اجتماعی را غنیتر کنند. دست شما را میبوسم.
قاسمی در پایان در خصوص ساخت آکادمی کشتی توسط بانکپاسارگاد تصریح کرد: شأن کشتیگیران ما اقتضاء میکرد که چنین جایگاهی داشتهباشند. بههمین دلیل بانکپاسارگاد در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، در این مسیر قدم برداشت.
گفتنی است در این مراسم روسای هیأتهای کشتی سراسر کشور، با اهدای لوح تقدیری به دکتر قاسمی، از اقدامات ارزشمند و مؤثر بانکپاسارگاد در حمایت از ورزش ملی کشور قدردانی کردند.
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