به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مراکز جامع سلامت اردبیل افزود: در قالب این طرح افراد بالای ۳۰ سال استان می توانند جهت آگاهی از وضعیت جسمی خود به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع سلامت مراجعه کنند.

وی غربالگری سرطان های شایع، ارزیابی قند و چربی و... را از دیگر طرح های ارائه در طرح خطرسنجی سلامت برشمرد و تصریح کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی با ارائه خدمات نوین سلامت تلاش می کنند سطح سلامت شهروندان ارا ارتقا دهند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان پیشگیری از بیماری به وثژه بیماری های قلبی، مغزی، سرطان و... را مهمترین هدف این طرح شهروند مدار برشمرد و ادامه داد: امروزه این بیماری ها تهدید عمده سلامت افراد بوده و علاوه بر این درمان آن هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل می کند.

وی ترویج شیوه زندگی سالم و به خصوص تغذیه سالم را در بین شهروندان به منظور برخورداری از جسم و روان سالم مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: این امر باید در جامعه و در بین خانواده ها نهادینه شود و برای تحقق این مهم باید شهروندان از عادتهای بد دوری کنند.

اخوان اکبری با اشاره به آمارهای کشوری در خصوص مصرف مواد غذایی مثل نمک، شکر، روغن و... بیان داشت: مصرف نمک، روغن و شکر در کشور دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی است، استان اردبیل نیز وضعیت مطلوبی از این حیث ندارد که باید این شرایط تغییر یابد.