اشعار ولایی «سبز غزل» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «کتاب سبز غزل» سروده ولی الله فتحی (فاتح) به تازگی توسط انتشارات یاس نگار منتشر و راهی بازار نشر شده است.

غزلیات این کتاب، حول محور شخصیت امیرالمومنین(ع) و اهل بیت(ع) قرار دارند و مناسبت های مختلف مذهبی نیز در آن ها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برخی از اشعار این کتاب درباره میلاد یا شهادت ائمه معصومین سروده شده اند.

اشعار این کتاب پیش تر توسط ناشر دیگری چاپ شده اند که با تغییر ناشر، اینک با چاپ جدید و خط نستعلیق توسط این ناشر چاپ شده است.

از فاتح، پیش از این مجموعه شعرها و کتاب‌های «شبی با دریا»، «از کیش تا تهران»، «کتاب عشق»، «سبز غزل»، «زرد غزل»، «سرخ غزل»، «نغمه‌های عاشقی»، «دیگر نواها»، «ترانه‌های سپید»، «چشم دل می‌گرید»، «قوم عزیزالله»، «از هر دری سخنی»، «تماس فضایی»، «حکمت های گهربار حضرت امام رضا(ع)» و «بلندترین معانی در کوتاه ترین عبارات» آثاری هستند که پیش از این از فاتح چاپ شده اند. این شاعر، غزلیاتش را در کتاب های سبز غزل، زرد غزل، سرخ غزل و سبز غزل گردآوری کرده که کتاب سبز غزل اشعار آیینی وی را در بر می گیرد.

ختم راه، جام اعجاز، امتحان، رنگ عشق، غروب رمضان، دنیای سخا، بگشای دست خود را، لبان تشنه، جام حقیقت، دعای تو، اندیشه های سبز، تو را می بینم، عاجز به راه تو، ماه مبین و ... عناوین برخی از غزلیات این کتاب هستند.

غزل «در سوز و گداز» را از این کتاب می خوانیم:

به پا شو چون شبی پر عشق و رازست/ برو بر در گهش راهش چه بازست

بچین هر شب ز مهتابش ستاره/ شب قدر است و او هم دلنواز است

دلی دارد چنان مهتاب، نورش/ رهی دارد که آن ره بس دراز است

بخوان از عشق و مستی در شب قدر/ بگو او خود پر از اسرار و رازست

برو معراج دینت را به پا کن/ تو را معراج دینت آن نماز است

خداوند آفریده رنج و هم گنج/ فقیران را فقط گنجش مجاز است

فقیری گنج باشد گر که هست رنج/ ولی این رنج دل را چاره سازست

بیاور جام می را ای پریروی/ کنون نوشی بباید نیِ که نازست

شب قدر است و «فاتح» در تب و تاب/ نه این دل هرکه در سوز و گدازست

این کتاب با ۶۵۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶۰۰ هزار ریال منتشر شده است.