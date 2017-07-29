مایکل کانلی با رمان جدیدش پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواسای تودی، مایکل کانلی بار دیگر با شخصیت کارگاهی به نام هری بوش و افزودن یک قهرمان پلیس زن به این مجموعه، نشان داد که میتواند هنوز مخاطبان خود را خرسند کند.
این کتاب پرهیجان که از سوی انتشارات «لیتل براون» به بازار آمده، از ۱۸ جولای وارد بازار شده و اکنون در راس پرفروشهای این روزنامه پرمخاطب آمریکایی قرار گرفتهاست.
کانلی با ابراز رضایت از افزودن یک شخصیت جدید به این مجموعه گفت: امیدوارم بازرس رنه بالارد بتواند زندگی ادبی پرباری داشته باشد.
«نمایش آخر شب» سیامین رمان کانلی است و شخصیت زن رمان با نظر مثبت منتقدها روبه رو شده است.
این دومین باری است که رمانی از کانلی در راس فهرست پرفروشها قرار میگیرد. «جنبه نادرست خداحافظی» از مجموعه رمانهای با شخصیت بوش در ژانویه ۲۰۱۷ در راس پرفروشها قرار گرفته بود.
قرار است یک کتاب دیگر از این شخصیت پاییز امسال و در تاریخ ۳۱ اکتبر وارد بازار شود. این رمان با عنوان «دو نوع حقیقت» منتشر میشود .
مایکل کانلی نویسنده ۶۱ ساله آمریکایی و خالق رمانهای کارآگاهی و جنایی است. مشهورترین رمانهای وی با تمرکز برشخصیت کارآگاهی به نام هری بوش خلق شدهاست. کتابهای او به ۳۹ زبان ترجمه شده و او رییس انجمن نویسندگان معمایی آمریکایی در سال ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ بود.
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