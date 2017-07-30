۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۶

چاپ یک نوشته نویافته به زبان پهلوی

یک نوشته نویافته به زبان پهلوی (پارسیگ) برای نخستین بار با آوانویسی دکتر رَهام اشه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نوشته نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره سفر مُغی به نام «ویراز» به بهشت و دوزخ است.

در این نوشته آمده است: «ویشتاسپ‌شاه ویراز را از جهان زندگان به جهان مردگان فرستاد. او درآمیخته‌ای را که هفت خواهرش آماده کرده بودند، سرکشید و دگرگون شد؛ دو ایزد، سروش و آذر، او را به چینوَد پل ره نمودند، جایی که ایزد داوری، رَشن، اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای مرده را با ترازویش می‌سنجید، و ایشان ویراز را پیش هرمزد ‌آوردند، و نیز به جایی ره نمودند که دوزخیان کیفر می‌دیدند».

«ویرازگان» متفاوت از «ارداویراف‌نامه» یا «ارداویرازنامه» شناخته شده و تنها رونوشتِ آن، در دست‌نوشتی به نام TD ۲۶، در بنیاد کاما در هندوستان نگهداری می‌شود.

کتاب «ویرازگان» ازسوی نشر شورآفرین در شمارگانی محدود و به بهای ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

    • فرشید IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      بر این مژده گر جان فشانم رواست.

