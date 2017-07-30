چاپ یک نوشته نویافته به زبان پهلوی

به گزارش خبرنگار مهر، این نوشته نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره سفر مُغی به نام «ویراز» به بهشت و دوزخ است.
در این نوشته آمده است: «ویشتاسپشاه ویراز را از جهان زندگان به جهان مردگان فرستاد. او درآمیختهای را که هفت خواهرش آماده کرده بودند، سرکشید و دگرگون شد؛ دو ایزد، سروش و آذر، او را به چینوَد پل ره نمودند، جایی که ایزد داوری، رَشن، اندیشهها و گفتارها و کردارهای مرده را با ترازویش میسنجید، و ایشان ویراز را پیش هرمزد آوردند، و نیز به جایی ره نمودند که دوزخیان کیفر میدیدند».
«ویرازگان» متفاوت از «ارداویرافنامه» یا «ارداویرازنامه» شناخته شده و تنها رونوشتِ آن، در دستنوشتی به نام TD ۲۶، در بنیاد کاما در هندوستان نگهداری میشود.
کتاب «ویرازگان» ازسوی نشر شورآفرین در شمارگانی محدود و به بهای ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
