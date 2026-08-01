فضه سادات حسینی مجری تلویزیون درباره خون خواهی رهبر شهید به خبرنگار مهر بیان کرد: من در ایام تشییع و وداع، تقریبا بهصورت شبانهروزی سر کار بودم و توفیق داشتیم که با بسیاری از علما، مسئولان و شخصیتها گفتگو کنیم. وقتی با آنها درباره بحث خونخواهی صحبت میکردم، نکات ارزشمندی به ذهنم رسید و از صحبتهای آنها مطالب زیادی آموختم و از همانها وام میگیرم.
وی ادامه داد: خونخواهی وجوه مختلفی دارد. یکی بحث قصاص و انتقام است که خودِ قصاص و انتقام نیز از یکدیگر جدا هستند. یعنی در واقع، ملعونین، همانطور که رهبر رشید انقلاب نیز فرمودند، باید آرزوی خواب راحت، مرگ راحت و مرگ در بستر را به گور ببرند. آن بحث انتقام سر جای خود است و هر کدام از ما آرزویمان این است که توفیق داشته باشیم و این انتقام و این قصاص را رقم بزنیم. این انتقام میتواند در واقع اشکال مختلفی داشته باشد و انتقام اصلی نیز به دست منتقم یعنی امام زمان (عج) رقم خواهد خورد.
این مجری تلویزیون با اشاره به میراثداری از میراث رهبر شهید تصریح کرد: اگر بتوانیم از این میراث مراقبت کنیم، این خود یک قدم مهم در حوزه خونخواهی است. از همین نظام و انقلاب گرفته که باید از آن محافظت کنیم، تا اینکه هر کسی در هر حوزهای که هست، خوب عمل کند. در این صورت با این میراثداری، خونخواهی از آقای شهید را انجام میدهد.
وی اضافه کرد: لزوماً خونخواهی، شمشیر به دست گرفتن و مانند مختار عمل کردن نیست. همین ایران قوی که آقای شهید به دنبالش بودند، اگر بتوانیم در مسیر رسیدن به آن قدم برداریم و با همین قدمهایمان زمینهساز ظهور باشیم و خوب سربازی کنیم، بسیار ارزشمند است.
حسینی درباره سفر زیارتی اربعین همراه با کاروان اهالی هنر و رسانه یادآور شد: این فضایی که عدهای از فیلمسازان، مجریان و برنامهسازان در کنار هم قرار گرفتهاند، میتواند خروجیهای بسیار خوبی برای اربعین داشته باشد. من چند بار دیگر هم توفیق داشتم که با بچههای رسانه به اربعین بیایم.
وی ادامه داد: اولین باری که آمدم، رسانههایی از لبنان، آمریکا، ترکیه و کشورهای مختلف آمده بودند و تجربهای بسیار بینظیر بود. بعد از آن نیز چند بار دیگر قسمتم شد که با عوامل سازمانهای مختلف به این سفر بیایم. غیر کاری هم آمده ام اما وقتی برای کار به اینجا میآیید، حس خیلی شیرینتری دارد و احساس میکنید که انگار بیشتر خدمت میکنید. وقتی در این خستگی، گرما و شرایط سخت کار میکنید، انگار بیشتر از تو میپذیرند و بیشتر مورد قبول قرار میگیرد.
حسینی اظهار کرد: شاید در شرایط عادی در تهران نتوانم این تعداد مدیر فرهنگی، مدیر سینمایی و افراد مختلف را یکجا ببینم، اما اینجا میشود ارتباطات زیادی برقرار کرد. اگر کسی طرح، ایده یا نکتهای داشته باشد، میتواند از این طریق مسائلش را پیش ببرد، کار کند و نکاتش را بگوید. مثلاً بگوید من ایده برنامهسازی دارم یا ایده فلان کار را دارم.
این گوینده خبر و مجری تلویزیون گفت: حضور در چنین کاروانی موجب همافزایی، همبستگی و ارتباط است. غیر از اینکه خودمان میتوانیم تولید محتوای شخصی انجام دهیم، میشود با افراد مختلف، مدیران، خبرنگاران و برنامهسازان ارتباط گرفت.
وی در پایان بیان کرد: به نظر من، این یک فرصت بسیار بینظیر و خاص است که به بهانه اربعین، همه ما را با شمایل اعتقادی و ظاهری دور هم جمع میکند. این نیز یکی از برکات اربعین است که بتوانیم برای کار رسانه تجدید قوا کنیم.
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