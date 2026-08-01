دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر رضایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های سفارت در آدیس‌آبابا، آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات مرتبط با حوزه مأموریت و نیز برنامه‌ها و ابتکارات پیش‌بینی‌شده برای تعمیق همکاری‌های دو کشور را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به جایگاه راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و رو به گسترش تهران و آدیس‌آبابا، بر ضرورت تداوم توسعه مناسبات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه طرفین، و همچنین تقویت هماهنگی و همکاری در مجامع بین‌المللی از جمله در بریکس تأکید کرد.